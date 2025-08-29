18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
29.08.2025, 17:16

Россиянка разбогатела на 120 миллионов рублей благодаря подарку дочери

Новости Мира 0 496

Жительница Орловской области неожиданно стала обладательницей 120 миллионов рублей. Счастливый билет женщина приобрела на деньги, которые получила от дочери в подарок ко дню рождения. Об этом сообщили в пресс-службе лотерейной компании «Столото», передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: TopMicrobialStock / Shutterstock / Fotodom
Фото: TopMicrobialStock / Shutterstock / Fotodom

«Сначала подумала, что это шутка»

Победительница, Елена Ф., призналась, что новость о столь крупном выигрыше вызвала у нее недоверие.

«Я была уверена, что это розыгрыш. Моя дочка учится в колледже культуры и искусств, она очень артистичная. Я решила, что она решила подшутить надо мной», — рассказала женщина.

По ее словам, понадобилось несколько дней, чтобы осознать и принять тот факт, что в один миг она разбогатела на столь значительную сумму.

Добрые намерения и планы на будущее

Елена отметила, что часть денег собирается направить на помощь детям из интерната. Она давно мечтала исполнить желания ребят и подарить каждому то, о чем они мечтают.

«Думаю, именно стремление помогать другим и притянуло ко мне эту лотерейную удачу», — поделилась победительница.

Кроме того, женщина планирует осуществить давнюю мечту — отправиться в путешествие на Камчатку.

Кто она — новая миллионерша

По профессии Елена — биолог. Она работает в бактериологическом центре, активно участвует в деятельности общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и оказывает поддержку детскому интернату в своем регионе.

