Россиянка разбогатела на 120 миллионов рублей благодаря подарку дочери

Қазақ тіліне аудару

Жительница Орловской области неожиданно стала обладательницей 120 миллионов рублей. Счастливый билет женщина приобрела на деньги, которые получила от дочери в подарок ко дню рождения. Об этом сообщили в пресс-службе лотерейной компании «Столото», передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: TopMicrobialStock / Shutterstock / Fotodom

«Сначала подумала, что это шутка»

Победительница, Елена Ф., призналась, что новость о столь крупном выигрыше вызвала у нее недоверие.

«Я была уверена, что это розыгрыш. Моя дочка учится в колледже культуры и искусств, она очень артистичная. Я решила, что она решила подшутить надо мной», — рассказала женщина.

По ее словам, понадобилось несколько дней, чтобы осознать и принять тот факт, что в один миг она разбогатела на столь значительную сумму.

Добрые намерения и планы на будущее

Елена отметила, что часть денег собирается направить на помощь детям из интерната. Она давно мечтала исполнить желания ребят и подарить каждому то, о чем они мечтают.

«Думаю, именно стремление помогать другим и притянуло ко мне эту лотерейную удачу», — поделилась победительница.

Кроме того, женщина планирует осуществить давнюю мечту — отправиться в путешествие на Камчатку.

Кто она — новая миллионерша

По профессии Елена — биолог. Она работает в бактериологическом центре, активно участвует в деятельности общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и оказывает поддержку детскому интернату в своем регионе.