Forbes назвал имя самого богатого артиста в мире

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых состоятельных представителей шоу-бизнеса. Первое место в списке занял американский рэпер и бизнесмен Jay-Z (Шон Картер) , чье состояние оценивается в 2,6 миллиарда долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Mario Anzuoni/Reuters

Обошёл Тейлор Свифт на миллиард

Состояние музыканта значительно выросло и позволило ему оставить позади других звезд индустрии. Так, Jay-Z опередил певицу Тейлор Свифт более чем на миллиард долларов, укрепив статус не только влиятельного исполнителя, но и успешного предпринимателя.

Как рэпер стал миллиардером

Jay-Z ещё в 2019 году вошёл в историю как первый миллиардер в хип-хопе. С тех пор его капитал более чем удвоился. Главным источником дохода стал ликеро-водочный бизнес. В 2021 году концерн LVMH приобрёл половину акций его компании по производству шампанского Armand de Brignac.

Инвестиции и коллекция искусства

Помимо алкогольного бизнеса, артист владеет разнообразными активами:

коллекцией произведений искусства, включая полотна Жан-Мишеля Баския;

музыкальным каталогом, приносящим стабильный доход;

акциями в таких компаниях, как Blockchain и Uber.

Признание и награды

Музыкальная и бизнес-карьера Jay-Z сопровождается признанием в профессиональной среде. В 2021 году он был включён в Зал славы рок-н-ролла, а год спустя удостоен престижной премии «Эмми».