Марко Рубио заявил, что USAID официально закрывается

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале процедуры закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). Информация была опубликована на его странице в социальной сети X, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Причины и детали закрытия

По словам Рубио, с января этого года государству удалось сэкономить «десятки миллиардов долларов налогоплательщиков». Он отметил, что часть ключевых программ USAID будет передана под управление Государственного департамента, после чего агентство перейдёт в «режим закрытия».

Политический контекст

Рубио ранее, 1 июля, объявил о прекращении работы USAID, назвав это шагом к завершению «эры правительственной неэффективности, официально одобренной ранее».

Закрытие агентства рассматривается как значимый политический сигнал: США планируют перераспределить ресурсы и функции USAID в рамках новых приоритетов внешней политики.