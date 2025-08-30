18+
30.08.2025, 09:43

У миллионов супругов обнаружены одинаковые психические расстройства — исследование

Новости Мира

Международная группа ученых провела масштабное исследование, выявившее высокую вероятность совпадения психических расстройств у супругов. Анализ данных из Тайваня, Дании и Швеции показал, что у миллионов семейных пар диагностируются одинаковые психические заболевания. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Human Behaviour, сообщает Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Масштаб исследования

В исследование были включены данные примерно 5 миллионов супружеских пар из Тайваня и около 1,3 миллиона пар из Дании и Швеции. Ученые проанализировали информацию о психиатрических диагнозах, полученную из национальных реестров здравоохранения этих стран.

Рассматриваемые заболевания

В ходе исследования специалисты изучили вероятность совпадения следующих психических расстройств у супругов:

  • шизофрения

  • синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

  • расстройство аутистического спектра

  • клиническая депрессия

  • биполярное расстройство личности

  • тревожные расстройства

  • обсессивно-компульсивный синдром

  • расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ

  • нервная анорексия

Результаты анализа

Исследование показало, что у большинства супружеских пар существует статистически значимая взаимосвязь в наличии психических расстройств. Если одному из супругов был поставлен психиатрический диагноз, вероятность его наличия у второго супруга повышалась. Однако были и исключения. Например, со временем наблюдалось снижение числа пар, где оба супруга страдали от обсессивно-компульсивного синдрома.

Изменения в поколениях

У представителей более поздних поколений наблюдается увеличение случаев совпадения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Ученые связывают это с изменением общественного отношения к этим проблемам и большей готовностью людей сообщать о них.

Наследственные риски

Результаты исследования указывают на повышенный риск наследования психических расстройств у детей в семьях, где оба родителя страдают от одного и того же заболевания. Наибольшие риски связаны с шизофренией, депрессией, биполярным расстройством и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ.




