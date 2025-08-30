18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.08.2025, 14:40

В Ираке обнаружены следы высокоразвитой допотопной цивилизации, уничтоженной глобальным потопом

Новости Мира 0 438

Археологи, занимавшиеся раскопками в Ираке, обнаружили под известными шумерскими слоями следы мощного наводнения, датируемого примерно 20 000 лет назад. Многие подобные «катастрофические слои» были найдены также в Уре, Кише, Хараппе и на берегах Нила. Исследователь Мэтт Лакруа считает, что эти данные могут указывать на существование давно забытой высокоразвитой цивилизации, стертой глобальным потопом.

Noe Falk Nielsen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Noe Falk Nielsen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Археологические находки в Телль-Фара

При раскопках в Телль-Фара исследователи обнаружили под слоями поселений, датируемых примерно 5 000 лет назад, мощный пласт желто-песчаной глины. Такие отложения характерны для масштабных наводнений и указывают на то, что они образовались на уже заселенной территории — возможно, стерев в прошлом целую цивилизацию.

Повторяемость катастроф по всему миру

Аналогичные слои обнаружены в древних городах Месопотамии (Ур, Киш), в долине Инда (Хараппа) и вдоль рек Нила. Совпадение катастрофических слоёв в различных регионах позволяет предположить, что речь может идти о глобальной катастрофе, а не о локальных бедствиях.

Мнение независимого исследователя

Мэтт Лакруа называет геологические данные свидетельством глобального потопа, произошедшего около 20 000 лет назад. Он считает, что более поздние климатические события (например, Младший Дриас) не способны объяснить масштабы разрушений, отражённых в геологических и культурных архивах.

Геоклиматические подтверждения

Лакруа ссылается на данные ледяных кернов, годовых колец деревьев, вулканических остатков и изменений геомагнитного поля. Все они указывают на экстремальные климатические потрясения, совпадающие с древними мифами о катастрофическом потопе.

Скептические замечания

Большинство учёных остаются скептичными: в эпоху верхнего палеолита люди входили в небольшие группы охотников-собирателей, и у них просто не было развитых городов. Это значит, что идея существования сложной цивилизации до потопа требует дополнительных доказательств.

Резкий культурный разрыв

Артефакты, обнаруженные под и над слоем затопления, сильно отличаются друг от друга. Что доходит до культурного разрыва — словно одна цивилизация обрушилась и мир начал заново. Это объясняло бы, почему мифы о потопе распространены в разных культурах.

