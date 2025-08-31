Талибы объявили охоту на косметологов в Афганистане

Қазақ тіліне аудару

В августе 2025 года Талибан активизировал преследование скрытно действующих салонов красоты в Афганистане. Женщинам, работающим в сфере красоты, теперь угрожает арест: лидеры общин получили указания выявлять и докладывать о таких заведениях. У многих из них нет альтернативного способа заработка, и их положение становится всё более отчаянным, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian .

Фото pixabay.com

Хотя официально все салоны красоты были закрыты ещё в августе 2023 года, тысячи женщин продолжали работать тайно, чтобы прокормить семьи. В августе 2025 года Талибан дал официальный приказ: лидеры общин и старейшины должны обнаруживать и сообщать о любых нелегальных салонах, иначе работниц ждут арест и наказание.

Почему это важно для женщин

Многие косметологи, как, например, 38-летняя Фреста, были единственным источником дохода в семье. После запрета они не утратили работу — продолжили трудиться нелегально, несмотря на опасность. Салоны давали им не только заработок, но и возможность почувствовать свою ценность и помогать другим.

Ухудшение положения женщин

Талибан продолжает ограничивать возможности афганских женщин: их вытеснили из образования, ограничили доступ к работе и публичной жизни. Закрытие салонов красоты стало ещё одним шагом в направлении системного «гендерного апартеида», разорившего женщин экономически и социально.