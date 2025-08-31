2 сентября на Землю обрушатся сильные магнитные бури

Қазақ тіліне аудару

Ученые прогнозируют геомагнитные возмущения, вызванные солнечной активностью, которые могут проявиться уже 2 сентября, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

На 2 сентября специалисты прогнозируют возникновение сильных магнитных бурь, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Уточненный прогноз относительно силы геомагнитного воздействия и времени прихода плазмы после солнечного выброса ученые обещают опубликовать в ближайшие сутки.

По словам исследователей, сейчас основную угрозу несут именно повторные выбросы, вероятность которых оценивается как высокая. Это связано с тем, что запасы вспышечной энергии на Солнце остаются значительными.

Астрономы предупреждают, что такие процессы могут отразиться на самочувствии людей и работе технических систем на Земле.