Маск описал будущее Европы словом «вымирание»

Қазақ тіліне аудару

Американский предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь высказался о глобальных демографических проблемах. На этот раз миллиардер обратил внимание на ситуацию в Европе, заявив, что континент может столкнуться с вымиранием, если показатели рождаемости не начнут расти, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Nathan Howard/Reuters

«Европа вымрет» — заявление Маска

В своем обращении в соцсети X Маск подчеркнул, что будущее Европы напрямую зависит от способности населения воспроизводиться. По его словам, без восстановления рождаемости хотя бы до уровня простого воспроизводства население континента постепенно исчезнет.

Он привел в пример Шотландию, где статистика уже демонстрирует тревожные тенденции. Так, за период с января по июль 2025 года в стране зарегистрировано 26,3 тысячи новорожденных, тогда как смертей оказалось значительно больше — 35,2 тысячи. Разница составила 34%, что Маск назвал «демографическим коллапсом».

Экономика и кризисы влияют на рождаемость

Маск затронул лишь один пример, однако схожие тревожные данные ранее публиковала газета Financial Times. По сведениям издания, в 12 странах Европейского союза фиксируется резкое снижение рождаемости. Среди них Германия, Эстония, Австрия, Испания, Греция и Италия.

Журналисты отметили, что главными причинами отказа европейцев от рождения детей стали:

экономическая нестабильность и инфляция;

страх потери работы;

геополитическая напряженность, вызванная войной на Украине.

Маск о глобальном демографическом вызове

Илон Маск уже не впервые обращает внимание на проблемы рождаемости. Он неоднократно утверждал, что именно сокращение населения, а не его рост, может стать одной из главных угроз для будущего человечества.

По его мнению, Европа сегодня стоит перед выбором: либо найти способы стимулировать семьи к рождению детей, либо столкнуться с масштабным демографическим кризисом в ближайшие десятилетия.