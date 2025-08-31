Курение вейпов может привести к раннему старению яйцеклеток – эксперт

Қазақ тіліне аудару

Медики предупреждают: употребление табака и вейпов ускоряет старение яйцеклеток у женщин младше 40 лет, повышая риск раннего климакса и осложнений с зачатием, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Курение сигарет и вейпов оказывает серьёзное влияние на женское репродуктивное здоровье, вызывая преждевременное старение яйцеклеток и истощение их запаса, сообщил судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун.

По словам специалиста, воздействие никотина и других веществ в первую очередь опасно для женщин фертильного возраста. Он отметил, что мужские половые клетки – сперматозоиды – обновляются на протяжении всей жизни мужчины, тогда как яйцеклетки формируются у женщины ещё до рождения и сохраняются в ограниченном количестве на протяжении всей жизни.

Вредные привычки оказывают прямое воздействие на яйцеклетки. Они стареют, и даже если женщина прекращает курить или использовать вейпы, изменения могут быть необратимыми, - пояснил Решетун.

Эксперт подчеркнул, что вейпы содержат никотин, вызывающий длительный сосудистый спазм. Это приводит к ишемии и хронической гипоксии яйцеклеток.

Он также добавил, что курение особенно опасно во время беременности. Из-за кислородного голодания возможны нарушения развития плода. Помимо никотина, в жидкости для вейпов содержатся и другие токсичные вещества: пестициды, акролеин, диацетил и ряд химических соединений, которые при нагревании оказывают негативное воздействие как на дыхательную систему матери, так и на организм ребёнка.

Решетун отметил, что именно совокупность этих факторов делает употребление вейпов и сигарет крайне опасным для женщин и их репродуктивного здоровья.