18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.08.2025, 12:54

Курение вейпов может привести к раннему старению яйцеклеток – эксперт

Новости Мира 0 391

Медики предупреждают: употребление табака и вейпов ускоряет старение яйцеклеток у женщин младше 40 лет, повышая риск раннего климакса и осложнений с зачатием, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курение сигарет и вейпов оказывает серьёзное влияние на женское репродуктивное здоровье, вызывая преждевременное старение яйцеклеток и истощение их запаса, сообщил судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун.

По словам специалиста, воздействие никотина и других веществ в первую очередь опасно для женщин фертильного возраста. Он отметил, что мужские половые клетки – сперматозоиды – обновляются на протяжении всей жизни мужчины, тогда как яйцеклетки формируются у женщины ещё до рождения и сохраняются в ограниченном количестве на протяжении всей жизни.

Вредные привычки оказывают прямое воздействие на яйцеклетки. Они стареют, и даже если женщина прекращает курить или использовать вейпы, изменения могут быть необратимыми, - пояснил Решетун.

Эксперт подчеркнул, что вейпы содержат никотин, вызывающий длительный сосудистый спазм. Это приводит к ишемии и хронической гипоксии яйцеклеток.

Он также добавил, что курение особенно опасно во время беременности. Из-за кислородного голодания возможны нарушения развития плода. Помимо никотина, в жидкости для вейпов содержатся и другие токсичные вещества: пестициды, акролеин, диацетил и ряд химических соединений, которые при нагревании оказывают негативное воздействие как на дыхательную систему матери, так и на организм ребёнка.

Решетун отметил, что именно совокупность этих факторов делает употребление вейпов и сигарет крайне опасным для женщин и их репродуктивного здоровья.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира