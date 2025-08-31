В Иране мужчина забрался на спину китовой акулы и попрыгал на ней

Қазақ тіліне аудару

На побережье Абадана очевидцы сняли на видео мужчину, который запрыгнул на китовую акулу и даже начал прыгать на ее спине, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр видео

В иранском городе Абадан произошел необычный случай, который вызвал широкий резонанс в сети. Мужчина во время отдыха на воде забрался на спину огромной китовой акулы. Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как он ныряет в море, хватается за плавник акулы и взбирается на ее спину. В какой-то момент мужчина встал и начал подпрыгивать, балансируя на рыбе. Несмотря на подобные действия, акула не проявила агрессии. Позже он потерял равновесие, снова присел, помахал руками и вскоре животное уплыло.

Сообщается, что инцидент произошел в Персидском заливе неподалеку от буровой платформы.

Исследователи отмечают, что китовая акула не представляет опасности для человека. Этот вид питается планктоном, мелкой рыбой, кальмарами, ракообразными и даже водорослями.