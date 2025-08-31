Женщина родила сына в квартире и выбросила новорожденного в унитаз

Қазақ тіліне аудару

В российской столице произошел шокирующий случай: жительница Москвы после родов в квартире попыталась избавиться от новорожденного, выбросив его в унитаз. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото © Shutterstock

Как развивались события

По данным следствия, инцидент произошел не позднее 30 августа в одной из квартир на улице Теплый Стан. Женщина самостоятельно родила живого мальчика, однако сразу после этого оставила его в унитазе.

К счастью, преступный замысел не был доведен до конца. Ситуацию заметила девушка, проживавшая в той же квартире. Она оперативно вызвала скорую помощь, что позволило спасти младенца.

Состояние матери и ребенка

Новорожденного доставили в городскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Женщина, совершившая поступок, также была госпитализирована. После разрешения врачей ее планируют допросить следователи.

Ход расследования

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 106 УК РФ — «покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия. Все обстоятельства происшествия уточняются.