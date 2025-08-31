Скоро 3 сентября: как песня Шуфутинского превратилась в мем и стала интернет-феноменом

Композиция «Третье сентября», впервые исполненная Михаилом Шуфутинским в 1993 году, неожиданно получила «вторую жизнь» в виде интернет-мемов и ежегодно 3 сентября становится главным музыкальным символом дня, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru.
Песня «Третье сентября» уже более тридцати лет сопровождает имя Михаила Шуфутинского, хотя изначально не имела ошеломительного успеха. Ее история началась в 1993 году, когда композитор Игорь Крутой предложил артисту новую композицию, а автор слов Игорь Николаев написал текст. Шуфутинский отмечал, что песня привлекла его возможностью каждого слушателя найти в ней личный смысл. В 1994 году она вошла в альбом «Гуляй, душа».
Несмотря на отсутствие широкой популярности в первые годы, в конце августа и начале сентября «Третье сентября» регулярно звучала в эфире радиостанций – слушатели заказывали ее в качестве музыкального подарка.
Ситуация изменилась в 2010 году, когда в интернете появилось фото американского рэпера Рика Росса с цитатой из припева «Третьего сентября». Изображение быстро распространилось в сети, положив начало целой волне шуток, связанных с композицией.
С тех пор 3 сентября в социальных сетях и поисковиках стабильно растет интерес к песне. Уже более 13 лет пользователи интернета создают новые мемы, а дата получила в народе неофициальное название «день Шуфутинского».
Популярность шуток вдохновила российских исполнителей на каверы, а поклонников – на создание музыкальных миксов. В некоторых из них композицию Шуфутинского сочетали с треками Рика Росса, что принесло клипам миллионы просмотров на видеоплатформах.
Сама песня стала традиционным элементом концертов артиста. Особенно часто публика требует ее исполнения именно 3 сентября, однако Шуфутинский подчеркивает, что не считает композицию чем-то исключительным – просто еще одной песней, полюбившейся зрителям.
Таким образом, «Третье сентября» стало не только частью музыкальной биографии Шуфутинского, но и важным элементом интернет-культуры, ежегодно напоминая о себе в начале осени.
Комментарии0 комментарий(ев)