Скоро 3 сентября: как песня Шуфутинского превратилась в мем и стала интернет-феноменом

Қазақ тіліне аудару

Композиция «Третье сентября», впервые исполненная Михаилом Шуфутинским в 1993 году, неожиданно получила «вторую жизнь» в виде интернет-мемов и ежегодно 3 сентября становится главным музыкальным символом дня, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Песня «Третье сентября» уже более тридцати лет сопровождает имя Михаила Шуфутинского, хотя изначально не имела ошеломительного успеха. Ее история началась в 1993 году, когда композитор Игорь Крутой предложил артисту новую композицию, а автор слов Игорь Николаев написал текст. Шуфутинский отмечал, что песня привлекла его возможностью каждого слушателя найти в ней личный смысл. В 1994 году она вошла в альбом «Гуляй, душа».

Несмотря на отсутствие широкой популярности в первые годы, в конце августа и начале сентября «Третье сентября» регулярно звучала в эфире радиостанций – слушатели заказывали ее в качестве музыкального подарка.

Мемы и «Шуфутинский день»

Ситуация изменилась в 2010 году, когда в интернете появилось фото американского рэпера Рика Росса с цитатой из припева «Третьего сентября». Изображение быстро распространилось в сети, положив начало целой волне шуток, связанных с композицией.

С тех пор 3 сентября в социальных сетях и поисковиках стабильно растет интерес к песне. Уже более 13 лет пользователи интернета создают новые мемы, а дата получила в народе неофициальное название «день Шуфутинского».

Вторая жизнь песни

Популярность шуток вдохновила российских исполнителей на каверы, а поклонников – на создание музыкальных миксов. В некоторых из них композицию Шуфутинского сочетали с треками Рика Росса, что принесло клипам миллионы просмотров на видеоплатформах.

Сама песня стала традиционным элементом концертов артиста. Особенно часто публика требует ее исполнения именно 3 сентября, однако Шуфутинский подчеркивает, что не считает композицию чем-то исключительным – просто еще одной песней, полюбившейся зрителям.

Интересные факты

Радио-диджеи отмечают: в первые дни осени «Третье сентября» становится настоящим хитом эфира.

Михаил Шуфутинский уточнял, что сюжет песни вымышленный и не имеет отношения к его личной жизни.

Автор текста Игорь Николаев утверждал, что дата выбрана случайно: именно 3 сентября лучше всего совпадало с музыкой Крутого.

Шуфутинский исполнял эту песню на концертах задолго до появления мемов.

Один из внуков артиста родился именно 3 сентября, но спустя два года после выхода песни.

Таким образом, «Третье сентября» стало не только частью музыкальной биографии Шуфутинского, но и важным элементом интернет-культуры, ежегодно напоминая о себе в начале осени.