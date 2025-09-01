В России продавец рынка избил покупателя за комментарий о высоких ценах

Қазақ тіліне аудару

На рынке в Кабардинке конфликт между продавцом и покупателем из-за высоких цен завершился избиением, инцидент попал на видео, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Краснодар».

В Кабардинке, Краснодарский край, произошёл инцидент на одном из рынков, где конфликт между продавцом и покупателем перерос в драку.

По информации источника, мужчина сделал замечание владельцу торговой точки с восточными сладостями, обратив внимание на слишком высокие цены. Продавец в ответ заявил, что его не интересует подобное мнение, и посоветовал покупателю просто проходить мимо, если стоимость товара кажется завышенной.

Словесный спор быстро перешёл в агрессивную фазу. Торговец, который одновременно является владельцем лавки, повалил оппонента на землю и несколько раз ударил по лицу. В результате у мужчины была разбита переносица.

Ситуация привлекла внимание прохожих – на кадрах с места видно, как очевидцы пытаются разнять дерущихся.