01.09.2025, 07:31

Самые необычные праздники сентября 2025 года

Новости Мира 0 406

В мире существует множество необычных и порой совсем странных праздников, которые дарят радость, вдохновение и повод взглянуть на повседневность под другим углом. Эти даты редко связаны с официальными событиями или государственными торжествами — напротив, они часто посвящены простым вещам, которые мы привыкли считать обыденными, сообщает Lada.kz со ссылкой на webplus.info.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Зачем нужны необычные праздники

  • Вдохновение и новые впечатления — такие даты помогают выйти из рутины.

  • Творческий взгляд на жизнь — они учат замечать значимость привычных явлений.

  • Повод для веселья — иногда это просто хороший способ провести день с улыбкой.

Например, День мороженого вряд ли кто-то посчитает лишним, ведь этот продукт любим миллионами людей. Есть и более эксцентричные поводы, например, День любования мужчинами. Впрочем, на каждый вкус найдётся свой праздник.

1 сентября, понедельник

  • День Эммы Натт (США) — в память о первой женщине-телефонном операторе (1878 год).

  • Всемирный день написания писем.

  • Всемирный день отпечатков пальцев.

2 сентября, вторник

  • День корректировки календаря.

  • День «Взгляни ещё раз» — предлагается не выбрасывать вещи поспешно, а подумать об их второй жизни.

3 сентября, среда

  • День небоскрёба — в честь первого небоскрёба, построенного в Чикаго в 1885 году.

  • День кровати (Япония).

5 сентября, пятница

  • День опозданий — для тех, кто вечно не успевает.

6 сентября, суббота

  • День борьбы с прокрастинацией.

  • День чтения книг.

  • Национальный день пикника с автомобилем (США).

  • Международный день бороды.

  • Ботаника отправляется в космос — символический праздник науки.

7 сентября, воскресенье

  • День кружева — в память о зарождении этого искусства в XV веке.

  • День «Ни дождя, ни снега».

  • Всемирный день рыжих.

8 сентября, понедельник

  • День извинений — день, когда стоит попросить прощения.

9 сентября, вторник

  • День плюшевого мишки (Тедди) — появился благодаря истории с Теодором Рузвельтом.

  • Международный день судоку.

  • День прекрасных чудовищ.

  • День замечательных чудаков (Wonderful Weirdos Day).

  • День тестировщика.

10 сентября, среда

  • День обмена идеями.

11 сентября, четверг

  • День без новостей.

  • День застелания постели.

12 сентября, пятница

  • День видеоигр — в память о первых игровых компьютерах «Берти» и «Нимрод».

13 сентября, суббота

  • День «Не поддавайся суевериям».

  • День «Обвини кого-нибудь другого».

  • День позитивного мышления.

  • День Роальда Даля — знаменитого британского писателя.

  • День дяди Сэма (США) — символа американской нации.

  • День Супер Марио.

  • День кулака Северной звезды.

14 сентября, воскресенье

  • День памяти домашних животных (США).

  • День «Обними свою охотничью собаку».

15 сентября, понедельник

  • Международный день точки — праздник творчества и самовыражения.

  • День фетровой шляпы.

16 сентября, вторник

  • День «Мэйфлауэр» (США) — в память об отплытии переселенцев в 1620 году.

  • День коллекционирования камней.

  • День Play-Doh — в честь популярной детской массы для лепки.

17 сентября, среда

  • День Бэтмена — учреждён DC Comics в 2013 году.

19 сентября, пятница

  • Международный пиратский день — весёлый шуточный праздник.

20 сентября, суббота

  • Международный день «Съешь яблоко».

21 сентября, воскресенье

  • Всемирный день благодарности.

  • День мини-гольфа.

  • День борьбы против монокультурных плантаций.

22 сентября, понедельник

  • День Хоббита (США) — в рамках «Недели Толкина».

  • День «Дорогой дневник».

  • Международный день пантомимы.

23 сентября, вторник

  • День шашек.

24 сентября, среда

  • Всемирный день против патентов на программы.

  • Национальная неделя микрофильмов (США).

25 сентября, четверг

  • День комиксов (США).

  • Всемирный день мечты.

  • День одного хита — посвящён музыкантам, известным только по одной песне.

26 сентября, пятница

  • День Джонни Яблока (США) — в честь миссионера Джона Чепмена, распространившего яблони.

27 сентября, суббота

  • Международный день кролика.

  • День «Обними вегетарианца».

  • День раздавливания банки — шуточное состязание по сплющиванию алюминиевых банок.

  • День охоты за привидениями (США).

28 сентября, воскресенье

  • День «Задай глупый вопрос».

  • День обеда с детьми (США).

30 сентября, вторник

  • День грязелечения.

  • Международный день подкастов.

Итог

Необычные праздники — это не просто курьёзные даты. Они становятся напоминанием о том, что даже мелочи могут вдохновлять и объединять людей. Выбирайте те, что ближе вам по духу: от Дня видеоигр до Дня кружева, и пусть сентябрь 2025 года станет месяцем радостных открытий.

