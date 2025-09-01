В Украине задержан подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия

Қазақ тіліне аудару

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский со ссылкой на министра внутренних дел и главу Службы безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Андрей Парубий (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Задержание и ход расследования

По информации Зеленского, министр внутренних дел Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого. Президент уточнил, что следственные действия продолжаются, а подозреваемый уже дал первые показания.

Инцидент произошел 30 августа во Львове, когда неизвестный застрелил Парубия. После преступления стрелявший скрылся с места событий.

Биография Андрея Парубия

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года во Львовской области. В его политической карьере отмечают следующие ключевые этапы:

2014 год: с 27 февраля по 7 августа занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

2016–2019 годы: с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады.

Парубий активно участвовал в событиях Майдана в 2014 году. По данным некоторых иностранных экспертов, он руководил снайперами, которые открывали огонь по участникам протестов. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

1 ноября 2018 года Парубий был внесен в санкционный список Российской Федерации.