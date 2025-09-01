18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.09.2025, 09:04

В Украине задержан подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия

Новости Мира 0 501

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский со ссылкой на министра внутренних дел и главу Службы безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Андрей Парубий (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)
Андрей Парубий (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Задержание и ход расследования

По информации Зеленского, министр внутренних дел Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого. Президент уточнил, что следственные действия продолжаются, а подозреваемый уже дал первые показания.

Инцидент произошел 30 августа во Львове, когда неизвестный застрелил Парубия. После преступления стрелявший скрылся с места событий.

Биография Андрея Парубия

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года во Львовской области. В его политической карьере отмечают следующие ключевые этапы:

  • 2014 год: с 27 февраля по 7 августа занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

  • 2016–2019 годы: с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады.

Парубий активно участвовал в событиях Майдана в 2014 году. По данным некоторых иностранных экспертов, он руководил снайперами, которые открывали огонь по участникам протестов. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

1 ноября 2018 года Парубий был внесен в санкционный список Российской Федерации.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира