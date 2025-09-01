Назван витамин, которого не хватает курильщикам

Қазақ тіліне аудару

Исследования показывают, что у курильщиков содержание аскорбиновой кислоты в крови значительно ниже, чем у некурящих, даже если они получают одинаковое количество витамина С с пищей. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, нарколог и руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, сообщает Lada.kz .

Фото: Shutterstock

Причины дефицита витамина С у курильщиков

По словам Исаева, курение вызывает выраженный оксидативный стресс: продукты горения табака стимулируют образование свободных радикалов, которые разрушают витамин С в организме.

«Витамин С, являясь ключевым антиоксидантом, расходуется быстрее на нейтрализацию свободных радикалов. Кроме того, у курильщиков ускоряется метаболизм аскорбиновой кислоты и повышается ее выведение», – пояснил врач.

Суточная норма витамина С для курящих

Доктор Исаев рекомендует людям с привычкой к курению получать больше витамина С, чем некурящим. В частности, суточная потребность для курящих мужчин и женщин увеличивается примерно на 35 мг по сравнению с общепринятыми рекомендациями для населения.

Витамин С не устраняет вред курения

Важно понимать, что дополнительное поступление витамина С не компенсирует полностью вред от табака. Аскорбиновая кислота поддерживает иммунную систему, здоровье сосудов, кожи и антиоксидантную защиту, но она не нейтрализует разрушительное действие дыма на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.