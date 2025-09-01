Эндокринолог предупредили о ведущих к диабету привычках

Эндокринолог центра ОН КЛИНИК Ксения Потмальникова в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что ключевым условием развития диабета второго типа является нездоровый рацион, сообщает Lada.kz.
Особенно опасны:
избыток сахара в рационе;
частое употребление сладких газированных напитков, конфет и выпечки;
фастфуд и переработанное мясо;
жирные блюда, перегружающие обмен веществ.
По словам специалиста, подобные продукты со временем нарушают чувствительность организма к инсулину и увеличивают нагрузку на поджелудочную железу.
Еще одним тревожным фактором врачи называют низкую физическую активность. Отсутствие регулярных нагрузок способствует накоплению лишнего веса и ухудшению работы обменных процессов.
К не менее значимым рискам относится хроническое недосыпание. Нарушение режима сна снижает уровень гормонов, отвечающих за регуляцию сахара в крови, и повышает вероятность развития метаболических нарушений.
Среди других причин, провоцирующих диабет, эндокринолог выделила:
курение, которое ухудшает состояние сосудов и обмен веществ;
чрезмерное употребление алкоголя;
хронический стресс, влияющий на гормональный баланс.
Для профилактики диабета эксперт рекомендует переходить к более здоровому образу жизни. Это включает:
сбалансированное питание с ограничением сахара и жирной пищи;
регулярные физические упражнения;
полноценный сон;
контроль эмоционального состояния и снижение уровня стресса.
По словам Потмальниковой, своевременное изменение привычек способно значительно снизить риск развития заболевания и поддержать здоровье на долгие годы.
