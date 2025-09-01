Эндокринолог предупредили о ведущих к диабету привычках

Қазақ тіліне аудару

Эндокринолог центра ОН КЛИНИК Ксения Потмальникова в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что ключевым условием развития диабета второго типа является нездоровый рацион, сообщает Lada.kz.

Фото: Taylor Harding / Unsplash

Особенно опасны:

избыток сахара в рационе;

частое употребление сладких газированных напитков, конфет и выпечки;

фастфуд и переработанное мясо;

жирные блюда, перегружающие обмен веществ.

По словам специалиста, подобные продукты со временем нарушают чувствительность организма к инсулину и увеличивают нагрузку на поджелудочную железу.

Малоподвижность и недосыпание

Еще одним тревожным фактором врачи называют низкую физическую активность. Отсутствие регулярных нагрузок способствует накоплению лишнего веса и ухудшению работы обменных процессов.

К не менее значимым рискам относится хроническое недосыпание. Нарушение режима сна снижает уровень гормонов, отвечающих за регуляцию сахара в крови, и повышает вероятность развития метаболических нарушений.

Вредные привычки и стресс

Среди других причин, провоцирующих диабет, эндокринолог выделила:

курение, которое ухудшает состояние сосудов и обмен веществ;

чрезмерное употребление алкоголя;

хронический стресс, влияющий на гормональный баланс.

Как снизить риски

Для профилактики диабета эксперт рекомендует переходить к более здоровому образу жизни. Это включает:

сбалансированное питание с ограничением сахара и жирной пищи;

регулярные физические упражнения;

полноценный сон;

контроль эмоционального состояния и снижение уровня стресса.

По словам Потмальниковой, своевременное изменение привычек способно значительно снизить риск развития заболевания и поддержать здоровье на долгие годы.