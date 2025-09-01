Ученые нашли вещество, способное замедлить старение организма

Қазақ тіліне аудару

Процесс старения остается одной из самых загадочных тем биологии и медицины. Несмотря на десятилетия исследований, ученым так и не удалось полностью раскрыть механизмы, управляющие этим явлением. Однако новые открытия приближают человечество к пониманию того, как можно замедлить изнашивание организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: stock.adobe.com

Исследование британских ученых

Специалисты Лондонского университета королевы Марии совместно с Институтом Фрэнсиса провели масштабную работу, результаты которой опубликованы в научном журнале Microbial Cell. В ходе исследований ученые выявили вещество, способное замедлить процессы старения и укрепить здоровье на клеточном уровне.

Ключевая роль кофеина

Оказалось, что таким веществом является кофеин. Ученые установили, что он способен воздействовать на важный клеточный путь AMPK, который выполняет функцию своеобразного «топливного датчика».

Этот фермент отвечает за:

запуск процессов восстановления клеток;

улучшение обмена веществ;

восстановление ДНК после повреждений.

Три основных эффекта кофеина

По данным исследователей, кофеин оказывает три ключевых воздействия:

Стимулирует восстановление клеток; Улучшает процессы клеточного роста; Повышает устойчивость организма к повреждениям.

Совокупность этих эффектов помогает замедлить естественное старение и повысить сопротивляемость организма внешним и внутренним факторам.

Важное предупреждение

Ученые подчеркивают: речь не идет о том, чтобы употреблять кофе без ограничений. Полученные данные касаются исключительно биологических механизмов действия кофеина. В дальнейшем эти открытия могут быть использованы для создания новых терапевтических подходов, направленных на сохранение здоровья и продление активного долголетия.