На границе Узбекистана и Киргизии убили двух мужчин

Қазақ тіліне аудару

На стыке границ Киргизии, Узбекистана и Казахстана произошел инцидент, который закончился гибелью двух граждан Киргизии. Пограничники Узбекистана применили огнестрельное оружие при попытке задержания мужчин, в результате чего те скончались, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА Новости

Исчезновение и поиск жителей Чаткальского района

По данным Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, 25 августа правоохранительные органы получили заявление о пропаже двух жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района. Мужчины перестали выходить на связь, и их поисками занялись соответствующие службы.

Сообщение от узбекской стороны

Спустя три дня, 28 августа, пограничные представители Узбекистана проинформировали киргизскую сторону, что 15 августа на территории Узбекистана были обнаружены двое неизвестных мужчин. При попытке их задержания, как утверждается, они не подчинились требованиям пограничников. В ответ сотрудники применили оружие, что привело к смертельным ранениям обоих.

Опознание и передача тел

31 августа родственники пропавших выехали в Узбекистан и подтвердили личности погибших. 1 сентября тела были официально переданы киргизской стороне и доставлены в морг города Кербен, где назначены необходимые экспертизы.

Дальнейшие шаги

Руководители пограничных ведомств двух стран договорились провести совместное разбирательство непосредственно на месте происшествия. По информации, встреча запланирована на 2 сентября.