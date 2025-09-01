Названо опасное последствие хронической усталости

Қазақ тіліне аудару

Исследователи Колумбийского университета установили, что у пациентов с синдромом хронической усталости и миалгическим энцефаломиелитом (СХУ/МЭ) наблюдается повышенная реакция иммунной системы на вирусы, бактерии и грибковые инфекции. Эти данные опубликованы в журнале npj Metabolic Health and Disease, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Как проявляется заболевание

СХУ/МЭ выражается:

крайней и непреходящей усталостью;

когнитивными нарушениями;

ухудшением состояния после физических нагрузок.

Долгое время болезнь считалась психическим расстройством, однако современные исследования показывают, что она имеет физическую природу и связана с нарушениями обмена веществ, воспалительными процессами и повреждением тканей. Симптомы во многом схожи с проявлениями постковидного синдрома, что указывает на возможную инфекционную основу патологии.

Ход исследования

В эксперименте участвовали 56 пациентов с диагнозом СХУ/МЭ и 52 здоровых добровольца из Нью-Йорка и Калифорнии. Ученые использовали молекулярные методы, чтобы:

составить карту метаболома и протеома;

оценить реакции организма на микробные раздражители до и после физической нагрузки.

Результаты и выводы

Анализ показал, что у больных СХУ/МЭ патогены вызывают процессы, характерные для хронических воспалительных заболеваний. В организме фиксировались:

метаболическая дисфункция;

сбои в работе иммунной системы;

повреждения тканей.

Особенно выраженные изменения наблюдались у женщин старше 45 лет с низким уровнем эстрадиола.

Возможные подходы к терапии

Авторы исследования считают, что полученные данные открывают новые возможности для лечения заболевания. Среди перспективных препаратов называются:

метформин — средство, корректирующее метаболические нарушения;

цитокин IL-37 — способен снижать воспаление;

рапамицин — иммунодепрессант, подавляющий патологическую активность врожденного иммунитета.

Также ученые отмечают эффективность пробиотиков и пребиотиков, которые укрепляют барьерную функцию кишечника и регулируют воспалительные реакции.