Разница в 60 лет: японский студент влюбился в бабушку одноклассницы

История о необычном романе японского парня и пожилой женщины вызвала бурю обсуждений в соцсетях и расколола мнение общественности, сообщает Lada.kz со ссылкой на SCMP.com.

Фото: scmp.com

Как начался роман

23-летний студент по имени Кофу познакомился с Айко, когда пришел в гости к своей однокласснице — внучке женщины. Молодой человек сразу почувствовал симпатию к 83-летней бабушке, а позже признался, что влюбился в нее с первого взгляда.

Айко призналась, что тоже испытала сильные чувства: «Кофу очень энергичный и добрый. Рядом с ним я словно оживаю».

Признание в Диснейленде

Изначально пара стеснялась говорить друг другу о своих эмоциях из-за огромной разницы в возрасте. Однако решающим моментом стала поездка в токийский Диснейленд. По задумке внучки, туда должны были отправиться втроем, но в итоге остались только Кофу и Айко.

На фоне закатного замка Золушки юноша признался в любви, и Айко ответила взаимностью.

Кто такая Айко

Айко — бывший садовод и владелица ботанического сада. Она дважды была замужем, воспитывает сына, дочь и имеет пятерых внуков. После развода женщина жила с семьей сына.

Несмотря на возраст, Айко ведет здоровый образ жизни, тщательно следит за внешностью и выглядит значительно моложе своих лет.

Жизнь вместе

Сейчас влюбленные живут под одной крышей, хотя не уточняют, чей именно дом выбрали.

Кофу делится, что самым счастливым моментом дня для него становится пробуждение рядом с Айко: «Она смотрит на меня снизу вверх, иногда обнимает, и я не могу устоять».

Айко признается, что скучает, когда возлюбленный уходит на работу, но с радостью готовит для него. «Он даже помогает мне чистить зубы перед сном», — добавила она.

Реакция семей

Оказалось, что оба семейства отнеслись к роману с пониманием и поддержали молодых влюбленных. Пара не планирует пока свадьбу, но не скрывает серьезности отношений.

Общественный резонанс

История вызвала настоящий ажиотаж в сети. Многие пользователи отметили, что Айко по манере поведения и энергии совсем не похожа на стереотипную «бабушку», а их союз может основываться на духовной близости.

Однако часть комментаторов считает, что разница в возрасте слишком велика, чтобы отношения были гармоничными.

Другие примеры необычных пар

Истории с большими возрастными разницами часто становятся вирусными. Так, в Китае этим летом предпринимательница вышла замуж за одноклассника своего сына из России, несмотря на разницу в возрасте более 20 лет и росте в 30 см.