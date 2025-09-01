Разница в 60 лет: японский студент влюбился в бабушку одноклассницы

История о необычном романе японского парня и пожилой женщины вызвала бурю обсуждений в соцсетях и расколола мнение общественности, сообщает Lada.kz со ссылкой на SCMP.com.
23-летний студент по имени Кофу познакомился с Айко, когда пришел в гости к своей однокласснице — внучке женщины. Молодой человек сразу почувствовал симпатию к 83-летней бабушке, а позже признался, что влюбился в нее с первого взгляда.
Айко призналась, что тоже испытала сильные чувства: «Кофу очень энергичный и добрый. Рядом с ним я словно оживаю».
Изначально пара стеснялась говорить друг другу о своих эмоциях из-за огромной разницы в возрасте. Однако решающим моментом стала поездка в токийский Диснейленд. По задумке внучки, туда должны были отправиться втроем, но в итоге остались только Кофу и Айко.
На фоне закатного замка Золушки юноша признался в любви, и Айко ответила взаимностью.
Айко — бывший садовод и владелица ботанического сада. Она дважды была замужем, воспитывает сына, дочь и имеет пятерых внуков. После развода женщина жила с семьей сына.
Несмотря на возраст, Айко ведет здоровый образ жизни, тщательно следит за внешностью и выглядит значительно моложе своих лет.
Сейчас влюбленные живут под одной крышей, хотя не уточняют, чей именно дом выбрали.
Кофу делится, что самым счастливым моментом дня для него становится пробуждение рядом с Айко: «Она смотрит на меня снизу вверх, иногда обнимает, и я не могу устоять».
Айко признается, что скучает, когда возлюбленный уходит на работу, но с радостью готовит для него. «Он даже помогает мне чистить зубы перед сном», — добавила она.
Оказалось, что оба семейства отнеслись к роману с пониманием и поддержали молодых влюбленных. Пара не планирует пока свадьбу, но не скрывает серьезности отношений.
История вызвала настоящий ажиотаж в сети. Многие пользователи отметили, что Айко по манере поведения и энергии совсем не похожа на стереотипную «бабушку», а их союз может основываться на духовной близости.
Однако часть комментаторов считает, что разница в возрасте слишком велика, чтобы отношения были гармоничными.
Истории с большими возрастными разницами часто становятся вирусными. Так, в Китае этим летом предпринимательница вышла замуж за одноклассника своего сына из России, несмотря на разницу в возрасте более 20 лет и росте в 30 см.
Комментарии0 комментарий(ев)