Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
02.09.2025, 06:40

На Земле начались сильные магнитные бури

Новости Мира 0 430

Учёные Института космических исследований РАН (ИКИ) и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили о начале магнитных бурь на Земле. По данным лаборатории солнечной астрономии, к планете приблизилось облако солнечной плазмы, вызвавшее возмущения магнитного поля класса G2 и G3, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Магнитные бури класса G2 и G3

Эти бури возникают при интенсивном взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой Земли, что может повлиять на работу спутников, навигационных систем и электроэнергетики, а также вызвать яркие полярные сияния.

Усиление возмущений в ближайшие дни

Астрономы предупреждают, что в ближайшее время интенсивность магнитных бурь может увеличиваться. Как отметили специалисты, основная зона полярных сияний в этот период сформируется в Скандинавии и Канаде. При этом на северо-западе России наблюдение северного сияния также возможно, хотя явление будет менее выраженным.

Солнечное облако пришло раньше прогноза

Ранее астроном Сергей Богачев сообщил, что облако солнечной плазмы достигло Земли почти на сутки раньше ожидаемого времени.

По его словам, скорость солнечного ветра в некоторых моментах превышает 1000 километров в секунду, а плотность и температура плазмы достигают рекордных значений.

Прогноз на ближайшее будущее

Учёные надеются, что к Земле пришло небольшое и очень быстрое волокно плазмы, которое выделилось из основного выброса. Основная масса газа, по предварительным данным, должна иметь более умеренные характеристики и достигнет планеты позже.

Однако, если текущее облако окажется главным выбросом солнечной плазмы, в ближайшие дни возможны магнитные бури высшего пятого уровня, что может значительно усилить проявления полярных сияний и повлиять на работу электроники и коммуникаций.

