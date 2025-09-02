Россиянка вызвала полицию, чтобы попросить сигарет

В Романовском районе Алтайского края произошёл необычный инцидент: местная жительница была оштрафована за заведомо ложный вызов полиции. Как сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей региона, причиной обращения к экстренным службам стала обычная нехватка сигарет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Женщина вместе со своим сожителем и взрослым сыном устраивала домашние посиделки с распитием спиртных напитков. Однако поздней ночью запасы алкоголя и сигарет закончились.
Чтобы решить проблему, россиянка придумала необычный способ: она позвонила на номер экстренной службы «112» и заявила о вымышленном преступлении — якобы её оскорбили неизвестные лица.
Сотрудники полиции, прибывшие на место вызова, быстро установили истинные обстоятельства происшествия.
В результате женщину привлекли к административной ответственности по статье за заведомо ложный вызов специализированных служб.
Выяснилось, что это был не первый подобный инцидент: в 2025 году женщина уже трижды привлекалась к ответственности за аналогичные ложные вызовы. Мировой судья судебного участка Романовского района назначил ей штраф в размере 1 500 рублей.
