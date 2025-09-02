Россиянка вызвала полицию, чтобы попросить сигарет

Қазақ тіліне аудару

В Романовском районе Алтайского края произошёл необычный инцидент: местная жительница была оштрафована за заведомо ложный вызов полиции. Как сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей региона, причиной обращения к экстренным службам стала обычная нехватка сигарет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com

Семейные посиделки, закончившиеся необычным звонком

Женщина вместе со своим сожителем и взрослым сыном устраивала домашние посиделки с распитием спиртных напитков. Однако поздней ночью запасы алкоголя и сигарет закончились.

Чтобы решить проблему, россиянка придумала необычный способ: она позвонила на номер экстренной службы «112» и заявила о вымышленном преступлении — якобы её оскорбили неизвестные лица.

Полицейские быстро раскрыли обман

Сотрудники полиции, прибывшие на место вызова, быстро установили истинные обстоятельства происшествия.

В результате женщину привлекли к административной ответственности по статье за заведомо ложный вызов специализированных служб.

Штраф за повторные нарушения

Выяснилось, что это был не первый подобный инцидент: в 2025 году женщина уже трижды привлекалась к ответственности за аналогичные ложные вызовы. Мировой судья судебного участка Романовского района назначил ей штраф в размере 1 500 рублей.