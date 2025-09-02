18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.09.2025, 07:12

Что дата свадьбы расскажет о вашем браке: нумерологи раскрыли тайну крепкой и счастливой семьи

Новости Мира 0 658

Нумерологи уверены: дата, на которую вы назначаете свадьбу, может оказать влияние на дальнейшую семейную жизнь. Простые подсчеты помогут не только выбрать благоприятный день для вступления в брак, но и понять, какие качества нужно развивать в отношениях, чтобы они были крепкими и счастливыми, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: hurriyet.com.tr
Фото: hurriyet.com.tr

Как рассчитать число свадьбы

Чтобы узнать «число вашего союза», достаточно свести все цифры даты свадьбы к однозначному числу.

Пример расчета:
Если свадьба состоится 10 сентября 2024 года:
1 + 0 + 0 + 9 + 2 + 0 + 2 + 4 = 18 → 1 + 8 = 9

Полученное число отражает энергетические вибрации вашего брака и служит своего рода навигатором в построении гармоничных отношений.

Значение чисел для семейной жизни

Каждое число от 1 до 9 несет особый символический смысл, влияя на характер отношений между супругами.

Число 1 — стабильность

Единица символизирует прочность и устойчивость. Счастливый брак возможен при умении находить компромиссы и поддерживать баланс между личными интересами.

Число 2 — романтика и чувственность

Двойка говорит о нежности и эмоциональной близости. Союз будет крепнуть, если супруги вместе строят планы на будущее, организуют совместный досуг и регулярно проявляют друг к другу внимание.

Число 3 — независимость

Тройка означает свободу и уважение личных границ. Чтобы брак был гармоничным, партнерам важно поддерживать индивидуальность друг друга и не ограничивать свободу.

Число 4 — личностное развитие

Четверка символизирует рост и самореализацию. Супругам важно развиваться профессионально и духовно, не забывая о поддержании семейного очага.

Число 5 — эмоции и новизна

Пятерка отражает эмоциональную составляющую брака. Счастье в союзе достигается, если пары привносят разнообразие в повседневную жизнь и не позволяют быту «разрушить» отношения.

Число 6 — уют и финансовое благополучие

Шестерка связана с комфортом и стабильностью. В основе брака должны лежать доверие, поддержка и совместные усилия для достижения материального благополучия.

Число 7 — спокойствие

Семерка символизирует гармонию и уважение к личному пространству. Союз становится идеальным, когда супруги ценят мнение друг друга и поддерживают баланс между совместной жизнью и индивидуальными интересами.

Число 8 — выбор

Восьмерка указывает на необходимость принятия важных решений, связанных с карьерой и семьей. Открытый диалог и готовность к компромиссу помогут сохранить гармонию в браке.

Число 9 — забота и любовь

Девятка означает искреннюю заботу и взаимопомощь. Такой брак будет по-настоящему счастливым, если оба партнера поддерживают друг друга и проявляют внимание к чувствам второй половины.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира