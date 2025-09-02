Потерянную почтой открытку доставили через 72 года

Қазақ тіліне аудару

В США обнаружена и возвращена потерянная почтой открытка, отправленная Аланом Боллом в 1953 году. Спустя 72 года корреспонденция наконец достигла адресата, став одной из самых долгих «путешественниц» в истории американской почты, сообщает UPI, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Nam Y. Huh / AP

Как открытка потерялась

Открытка была отправлена из Нью-Йорка в город Оттава, штат Иллинойс летом 1953 года. На изображении был доминирующий символ Нью-Йорка — здание ООН.

По словам сотрудника почты Марка Томпсона, открытка, вероятно, была доставлена в почтовое отделение по ошибке. После этого она заблудилась внутри системы и пролежала десятилетия, прежде чем снова оказаться в процессе обработки в августе 2025 года.

Сотрудник почты заметил редкую находку

Интерес к запоздавшей корреспонденции проявил Марк Томпсон, который сразу понял необычность ситуации. Он изучил открытку и предположил, что письмо могло быть перепутано из-за изображения здания ООН, а затем задержалось в отделении на многие годы.

Возвращение отправителю спустя семь десятилетий

Томпсону удалось найти Алана Болла, которому в 2025 году 88 лет и который проживает теперь в штате Айдахо. Мужчина узнал свой почерк на открытке, но не смог вспомнить, когда и как именно отправлял это письмо.

Болл рассказал, что летом 1953 года он ненадолго останавливался в Нью-Йорке по пути в Пуэрто-Рико, и, вероятно, именно тогда отправил открытку родителям.

Редкий случай в истории почтовых служб

Случай с возвращением потерянной на 72 года открытки — очень редкий пример долгого путешествия корреспонденции. История привлекла внимание как жителей США, так и специалистов по почтовым сервисам, напоминая о том, что даже спустя десятилетия почта может удивлять.