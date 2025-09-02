Названы продукты, даже разовый прием которых нарушает кровоток в мозге

Международная группа ученых доказала: употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров способно мгновенно влиять на работу сосудов, отвечающих за кровоснабжение мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Nutritional Physiology (JNP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Мозг практически не хранит собственные запасы энергии и полностью зависит от постоянного притока кислорода и глюкозы через кровь. Обычно этот процесс регулируется механизмом динамической церебральной ауторегуляции, который:
Сглаживает перепады давления;
Защищает мозг от резких изменений кровотока;
Обеспечивает стабильное питание тканей.
Однако после приема пищи с большим количеством жиров сосуды теряют эластичность, и их способность поддерживать стабильный кровоток ухудшается. Это повышает риск:
микроповреждений сосудов,
инсульта,
деменции.
В исследовании участвовали 41 мужчина в возрасте от 18 до 80 лет. Процедура выглядела так:
Участники выпивали молочный коктейль на основе сливок, содержащий 1362 калории и 130 граммов жира — это примерно эквивалент обычного фастфуд-ужина.
Через четыре часа после приема напитка ученые фиксировали:
ухудшение расширяемости сосудов,
снижение способности мозга поддерживать стабильный кровоток.
У пожилых участников эффект оказался на 10% сильнее, чем у молодых.
Эксперты напоминают о суточной норме насыщенных жиров:
Мужчины — до 30 г,
Женщины — до 20 г.
Фактически многие люди регулярно превышают эти нормы.
Для защиты мозга и сердца исследователи советуют:
отдавать предпочтение ненасыщенным жирам,
включать в рацион рыбу, орехи и семена,
избегать частого употребления продуктов с большим количеством сливочного, жареного и транс-жиров.
