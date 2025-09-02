18+
02.09.2025, 11:38

Названы продукты, даже разовый прием которых нарушает кровоток в мозге

Новости Мира 0 1 178

Международная группа ученых доказала: употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров способно мгновенно влиять на работу сосудов, отвечающих за кровоснабжение мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Nutritional Physiology (JNP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Почему мозг особенно уязвим

Мозг практически не хранит собственные запасы энергии и полностью зависит от постоянного притока кислорода и глюкозы через кровь. Обычно этот процесс регулируется механизмом динамической церебральной ауторегуляции, который:

  • Сглаживает перепады давления;

  • Защищает мозг от резких изменений кровотока;

  • Обеспечивает стабильное питание тканей.

Однако после приема пищи с большим количеством жиров сосуды теряют эластичность, и их способность поддерживать стабильный кровоток ухудшается. Это повышает риск:

  • микроповреждений сосудов,

  • инсульта,

  • деменции.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 41 мужчина в возрасте от 18 до 80 лет. Процедура выглядела так:

  1. Участники выпивали молочный коктейль на основе сливок, содержащий 1362 калории и 130 граммов жира — это примерно эквивалент обычного фастфуд-ужина.

  2. Через четыре часа после приема напитка ученые фиксировали:

    • ухудшение расширяемости сосудов,

    • снижение способности мозга поддерживать стабильный кровоток.

  3. У пожилых участников эффект оказался на 10% сильнее, чем у молодых.

Рекомендации ученых

Эксперты напоминают о суточной норме насыщенных жиров:

  • Мужчины — до 30 г,

  • Женщины — до 20 г.

Фактически многие люди регулярно превышают эти нормы.

Для защиты мозга и сердца исследователи советуют:

  • отдавать предпочтение ненасыщенным жирам,

  • включать в рацион рыбу, орехи и семена,

  • избегать частого употребления продуктов с большим количеством сливочного, жареного и транс-жиров.

1
5
0
