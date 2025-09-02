Названы продукты, даже разовый прием которых нарушает кровоток в мозге

Қазақ тіліне аудару

Международная группа ученых доказала: употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров способно мгновенно влиять на работу сосудов, отвечающих за кровоснабжение мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Nutritional Physiology (JNP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay

Почему мозг особенно уязвим

Мозг практически не хранит собственные запасы энергии и полностью зависит от постоянного притока кислорода и глюкозы через кровь. Обычно этот процесс регулируется механизмом динамической церебральной ауторегуляции, который:

Сглаживает перепады давления;

Защищает мозг от резких изменений кровотока;

Обеспечивает стабильное питание тканей.

Однако после приема пищи с большим количеством жиров сосуды теряют эластичность, и их способность поддерживать стабильный кровоток ухудшается. Это повышает риск:

микроповреждений сосудов,

инсульта,

деменции.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 41 мужчина в возрасте от 18 до 80 лет. Процедура выглядела так:

Участники выпивали молочный коктейль на основе сливок, содержащий 1362 калории и 130 граммов жира — это примерно эквивалент обычного фастфуд-ужина. Через четыре часа после приема напитка ученые фиксировали: ухудшение расширяемости сосудов,

снижение способности мозга поддерживать стабильный кровоток. У пожилых участников эффект оказался на 10% сильнее, чем у молодых.

Рекомендации ученых

Эксперты напоминают о суточной норме насыщенных жиров:

Мужчины — до 30 г,

Женщины — до 20 г.

Фактически многие люди регулярно превышают эти нормы.

Для защиты мозга и сердца исследователи советуют: