Жительницу Воронежа приговорили к лишению свободы за кражу 20 плиток шоколада

Жительница Воронежа получила реальный срок лишения свободы за кражу шоколада из магазина. Инцидент, который на первый взгляд мог показаться незначительным, завершился для одной из женщин наказанием почти на три года колонии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Хищение в магазине

Преступление произошло в декабре 2023 года в одном из сетевых супермаркетов на улице Электровозная. Две ранее судимые жительницы города, 32 и 39 лет, действовали по заранее обговорённому плану.

одна из них взяла с прилавка 20 плиток шоколада на общую сумму 2799 рублей;

вторая в это время наблюдала за обстановкой, чтобы вовремя предупредить подельницу в случае опасности.

Женщины покинули магазин, не оплатив товар, однако вскоре были задержаны полицией.

Судебное разбирательство

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Воронежа. Действия обвиняемых квалифицировали по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору.

В ходе судебного процесса учитывалось, что обе фигурантки уже имели судимости, что стало отягчающим обстоятельством.

Приговор и наказание

Решение суда оказалось разным для каждой из подсудимых:

одна из женщин приговорена к шести месяцам принудительных работ с удержанием части заработка и штрафом в размере 27 тысяч рублей;

её сообщница получила более суровое наказание — два года и семь месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Резонанс в обществе

Случай вызвал обсуждения в социальных сетях. Многие пользователи отметили несоразмерность наказания относительно суммы украденного. Однако юристы подчеркивают: ключевым фактором стало не количество похищенного, а рецидив преступлений и групповое совершение кражи.