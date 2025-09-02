В каждом бокале — химия: 95% сортов пива заражены опасными соединениями

Қазақ тіліне аудару

Американские исследователи опубликовали тревожные данные, которые могут вызвать беспокойство у любителей пенного напитка. Оказалось, что подавляющее большинство сортов пива содержит опасные синтетические вещества – так называемые пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС), более известные как «вечные химикаты», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pinterest.com

Почти всё пиво под угрозой

В ходе масштабного анализа было протестировано множество образцов пива, произведённых в разных штатах США. Вывод оказался шокирующим: лишь 5% сортов не содержали ПФАС, тогда как в остальных случаях вещества фиксировались в той или иной концентрации.

Наибольшие показатели загрязнения были зафиксированы в пиве, изготовленном в Северной Каролине. Учёные связали этот факт с качеством водопроводной воды, которая используется в процессе производства.

Почему «вечные химикаты» опасны

Главная проблема ПФАС заключается в их устойчивости: они практически не разлагаются в окружающей среде и накапливаются в организме человека. Долговременное воздействие может приводить к развитию хронических заболеваний, влиянию на иммунную систему и нарушению обменных процессов.

Фильтры не справляются

По словам исследователей, даже современные системы очистки, применяемые на пивоварнях, не способны полностью удалить опасные соединения из воды. Это превращает проблему в системную и требует внимания со стороны регулирующих органов и производителей напитков.

Глобальный масштаб загрязнения

Учёные подчёркивают, что речь идёт не только о США. Следы ПФАС уже обнаружены в грунтовых водах и реках по всему миру, что ставит вопрос о глобальной экологической угрозе.

Возможные меры защиты

В ближайшие годы страны могут ввести строгие нормативы по допустимому содержанию ПФАС в воде, используемой для производства продуктов питания и бытовой химии. Подобные меры помогут снизить риски для здоровья населения и ограничить распространение опасных соединений.