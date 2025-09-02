Альпинистка Наговицина мертва, это зафиксировал дрон на видео

Қазақ тіліне аудару

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на высоте 7 200 метров на пике Победы в Кыргызстане, признана погибшей. Ее состояние подтвердили кадры с дрона, запущенного к месту расположения палатки 2 сентября, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр из видео

21 день на высоте

Наговицина оказалась в критической ситуации после несчастного случая 12 августа. Во время восхождения в составе группы из четырех человек спортсменка получила перелом ноги. Из-за травмы она не смогла продолжить путь и осталась в палатке на экстремальной высоте.

На следующий день товарищи по экспедиции пытались оказать ей помощь и предприняли попытку спуска, однако из-за сложных условий это оказалось невозможным.

Несостоявшиеся спасательные операции

В течение последующих недель предпринимались разные попытки спасения альпинистки, включая подключение вертолетов. Однако погодные условия – сильный ветер, снегопады и туманы – сделали операции невыполнимыми.

23 августа начальник базового лагеря Дмитрий Греков объявил о завершении спасательной миссии. Несмотря на заявления о возможных новых попытках, реальных действий предпринято не было.

Последние подтверждения

27 августа сотрудники Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана провели аэровидеосъемку района, где находилась палатка Наговициной. Уже тогда признаков жизни зафиксировано не было.

Окончательно факт ее смерти подтвердился 2 сентября, когда дрон вновь заснял палатку альпинистки на склоне горы.