18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.09.2025, 18:43

Альпинистка Наговицина мертва, это зафиксировал дрон на видео

Новости Мира 0 966

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на высоте 7 200 метров на пике Победы в Кыргызстане, признана погибшей. Ее состояние подтвердили кадры с дрона, запущенного к месту расположения палатки 2 сентября, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр из видео
Кадр из видео

21 день на высоте

Наговицина оказалась в критической ситуации после несчастного случая 12 августа. Во время восхождения в составе группы из четырех человек спортсменка получила перелом ноги. Из-за травмы она не смогла продолжить путь и осталась в палатке на экстремальной высоте.
На следующий день товарищи по экспедиции пытались оказать ей помощь и предприняли попытку спуска, однако из-за сложных условий это оказалось невозможным.

Несостоявшиеся спасательные операции

В течение последующих недель предпринимались разные попытки спасения альпинистки, включая подключение вертолетов. Однако погодные условия – сильный ветер, снегопады и туманы – сделали операции невыполнимыми.
23 августа начальник базового лагеря Дмитрий Греков объявил о завершении спасательной миссии. Несмотря на заявления о возможных новых попытках, реальных действий предпринято не было.

Последние подтверждения

27 августа сотрудники Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана провели аэровидеосъемку района, где находилась палатка Наговициной. Уже тогда признаков жизни зафиксировано не было.
Окончательно факт ее смерти подтвердился 2 сентября, когда дрон вновь заснял палатку альпинистки на склоне горы.

0
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира