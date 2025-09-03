Коварный гаджет: в Китае любовь к телефону довела студента до паралича

Қазақ тіліне аудару

Молодой китайский студент Сяо Дун оказался на грани инвалидности из-за чрезмерного использования смартфона. История, ставшая известной через портал Oddity Central, стала наглядным предупреждением о возможной опасности длительного пребывания в одной позе с наклонённой головой, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pinterest.com

Постоянная зависимость от телефона

Сяо Дун, 19 лет, учился в университете города Цюаньчжоу. По словам близких, он почти не расставался с телефоном, проводя часы за видеоиграми и социальными сетями, не меняя позы.

Молодой человек сидел с наклонённой головой длительное время.

Летом он устроился на подработку, где ему приходилось много времени проводить на ногах, мыть полы и посуду.

Постоянный наклон головы во время работы усугубил нагрузку на шейный отдел.

Медицинские последствия

Длительное пребывание в неудобной позе вызвало компрессию сосудов шеи, что привело к образованию тромба.

Сгусток крови начал оказывать давление на спинной мозг.

Это привело к полному параличу молодого человека.

Хирурги смогли удалить тромб, и сейчас Сяо Дун постепенно восстанавливается. К нему вернулась чувствительность, однако врачи предупреждают о необходимости кардинальных изменений образа жизни.

Предупреждение врачей

Медики подчеркнули, что чрезмерное увлечение видеоиграми и постоянный просмотр соцсетей может иметь серьёзные последствия для здоровья.

Длительное сидение с наклонённой головой повышает риск компрессии сосудов.

Игнорирование физической активности и частых перерывов усугубляет нагрузку на шейный отдел.

В будущем повторение подобных привычек может привести к необратимым последствиям.

История Сяо Дуна стала тревожным сигналом для молодых людей по всему миру, показывая, что привычки, казавшиеся безобидными, могут обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.