Китай впервые продемонстрировал новую стратегическую межконтинентальную ракету

На военном параде, посвященном 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны, Китай впервые публично показал свою новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Maxim Shemetov/Reuters

Возможности ракеты DF-5C

Ракета DF-5C оснащена двигателем на жидком топливе и ядерными боеголовками. Радиус её поражения, по оценкам специалистов, охватывает всю планету, что делает её ключевым элементом стратегического арсенала страны.

Представитель китайской телекомпании CGTN подчеркнул, что DF-5C играет важную роль в сдерживании потенциальных угроз и обеспечении стратегической безопасности как Китая, так и всего мира.

Заявление Си Цзиньпина

Перед началом парадных торжеств председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул:

Вооружённые силы Китая должны ускорить строительство армии мирового уровня.

Необходимо решительно отстаивать национальный суверенитет.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна обеспечивать стратегическую поддержку «великому возрождению китайской нации».

Китайская армия должна способствовать миру и развитию в глобальном масштабе.

Значение демонстрации

Публичная демонстрация DF-5C подчеркивает амбиции Китая в сфере стратегической безопасности и мировой военной мощи. Эксперты отмечают, что это не только технологический прорыв, но и сигнал другим государствам о наращивании оборонного потенциала страны.