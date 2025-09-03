Кровавое признание: тело «дюймовочки» найдено в лесу — бывший полицейский признался в убийстве

Қазақ тіліне аудару

В Усть-Лабинске (Краснодарский край) завершилось расследование загадочного исчезновения 36-летней Татьяны Магомедовой, которую СМИ прозвали «дюймовочкой» из-за миниатюрного роста — всего 145 см. Женщина пропала 21 августа после того, как отправилась на рынок за мясом на своём автомобиле «Мазда», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @shot_shot

Обнаружение тела

2 сентября поисковая операция завершилась трагическим открытием: тело Татьяны нашли в лесу между хутором Бураковским и станицей Кирпильской. Камеры видеонаблюдения на рынке зафиксировали момент, когда к ней подошёл высокий мужчина и попросил подвезти. Татьяна, не подозревая опасности, согласилась помочь.

Подозреваемый и ход преступления

По подозрению в убийстве был задержан 51-летний Олег Коваленко, ранее работавший участковым. Он признался, что во время поездки убедил Татьяну свернуть с основной дороги. В лесу Коваленко напал на женщину, нанеся несколько ударов ножом.

После этого он положил тело на заднее сидение автомобиля и закопал его в лесу, оставив там же машину. В период, пока шли поиски, подозреваемый скрывался в лесу, иногда возвращаясь домой за едой. Его задержали благодаря уличным камерам видеонаблюдения.

Возможные мотивы

Волонтёры и местные жители сообщили, что 13 лет назад у Коваленко был совместный бизнес с отцом Татьяны. По слухам, бывшего полицейского обманули на крупную сумму. Некоторые предполагают, что случайная встреча с Татьяной на рынке могла стать поводом для «отомщения» дочери своего обидчика.

Точные мотивы преступления пока не раскрываются.

Семья жертвы

У Татьяны осталась 15-летняя дочь. Сообщается, что семья и близкие находятся в глубоком шоке от случившегося.