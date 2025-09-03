18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.09.2025, 10:25

Кровавое признание: тело «дюймовочки» найдено в лесу — бывший полицейский признался в убийстве

Новости Мира 0 1 040

В Усть-Лабинске (Краснодарский край) завершилось расследование загадочного исчезновения 36-летней Татьяны Магомедовой, которую СМИ прозвали «дюймовочкой» из-за миниатюрного роста — всего 145 см. Женщина пропала 21 августа после того, как отправилась на рынок за мясом на своём автомобиле «Мазда», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @shot_shot
Фото: @shot_shot

Обнаружение тела

2 сентября поисковая операция завершилась трагическим открытием: тело Татьяны нашли в лесу между хутором Бураковским и станицей Кирпильской. Камеры видеонаблюдения на рынке зафиксировали момент, когда к ней подошёл высокий мужчина и попросил подвезти. Татьяна, не подозревая опасности, согласилась помочь.

Подозреваемый и ход преступления

По подозрению в убийстве был задержан 51-летний Олег Коваленко, ранее работавший участковым. Он признался, что во время поездки убедил Татьяну свернуть с основной дороги. В лесу Коваленко напал на женщину, нанеся несколько ударов ножом.

После этого он положил тело на заднее сидение автомобиля и закопал его в лесу, оставив там же машину. В период, пока шли поиски, подозреваемый скрывался в лесу, иногда возвращаясь домой за едой. Его задержали благодаря уличным камерам видеонаблюдения.

Возможные мотивы

Волонтёры и местные жители сообщили, что 13 лет назад у Коваленко был совместный бизнес с отцом Татьяны. По слухам, бывшего полицейского обманули на крупную сумму. Некоторые предполагают, что случайная встреча с Татьяной на рынке могла стать поводом для «отомщения» дочери своего обидчика.

Точные мотивы преступления пока не раскрываются.

Семья жертвы

У Татьяны осталась 15-летняя дочь. Сообщается, что семья и близкие находятся в глубоком шоке от случившегося.

1
7
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?