Пожилой мужчина сгорел заживо из-за увлажняющего крема для ног

В Великобритании трагически погиб 89-летний мистер Джеймс Роунсли после того, как его одежда загорелась из-за остатков увлажняющего крема. Инцидент произошел в его доме в Мексборо, сообщает The Independent, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: South Yorkshire Fire and Rescue

Как случилась трагедия

В феврале этого года Роунсли рано утром разжег газовый камин, ожидая, когда отопление прогреет дом. Искра попала на его одежду, пропитанную кремом для кожи, и вызвала воспламенение.

Мужчина пытался справиться с огнем, но потерпел неудачу и упал на пол, получив тяжелые ожоги. К сожалению, от травм он не выжил.

Опасность увлажняющих кремов

Следствие выяснило, что причиной быстрого возгорания одежды стали остатки смягчающего крема, который Роунсли использовал для лечения кожного заболевания.

Пожарные службы предупреждают:

Кремы для смягчения кожи легко впитываются в ткань одежды.

Даже после стирки риск возгорания сохраняется.

Особенно опасны такие средства при использовании рядом с открытым огнем, каминами или газовыми плитами.

Предупреждение семьи

Внучка погибшего обратилась к общественности с важным посланием:

«Мы не знали, что крем, который он наносил на ноги, может быть настолько опасным. Если кто-то из ваших близких пользуется такими средствами, убедитесь, что он знает о рисках и способах защиты. Я не хочу, чтобы кто-то еще пережил то, что случилось с нашим дедом».

Вывод

Случай Роунсли стал трагическим напоминанием о том, что даже повседневные средства ухода за кожей могут представлять серьезную опасность. Пожарные службы Южного Йоркшира настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность при использовании увлажняющих кремов и держаться подальше от источников огня.