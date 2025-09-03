18+
03.09.2025, 13:24

Ученые обнаружили у молодой девушки способность «путешествовать во времени»

Новости Мира 0 541

Французские ученые описали редкий случай гипертимезии у 17-летней девушки, обозначенной в исследовании под инициалами TL. Обладательница феноменальной автобиографической памяти способна хранить воспоминания в необычной форме: она представляет их в виде «белой комнаты» с тематическими секциями. Каждая из них посвящена отдельной сфере жизни — семейным событиям, поездкам, дружеским встречам или даже коллекции мягких игрушек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Andrew Brookes / Getty Images
Фото: Andrew Brookes / Getty Images

Каждая игрушка в ее памяти имеет свою «метку» — дату и обстоятельства, связанные с ее появлением. Благодаря такой организации TL может не только в мельчайших деталях вспоминать прошлое, но и как бы заново переживать его, совершая своеобразные «внутренние путешествия во времени».

Исследование и результаты

Научная работа опубликована в журнале Neurocase. Авторы — ученые из Парижского института мозга и Университета Париж-Ситé под руководством Валентины Ла Корте.

В ходе тестов девушка продемонстрировала исключительные способности:

  • точное воспроизведение прошлых событий;

  • способность моделировать будущее с детализацией, сопоставимой с воспоминаниями;

  • ощущение «повторного проживания» в прошлом и «предварительного проживания» в будущем.

Таким образом, память TL работает не только как архив, но и как инструмент прогнозирования личных событий.

Контроль над воспоминаниями

Особенность данного случая заключается в высокой степени контроля. В отличие от большинства людей с гипертимезией, которые жалуются на навязчивость воспоминаний, француженка умеет управлять ими и использовать в эмоциональной саморегуляции.

Она создала целую «ментальную архитектуру»:

  • «комната льда» помогает справляться с гневом;

  • «комната проблем» служит для анализа сложных ситуаций;

  • «военная комната» связана с чувством вины из-за отсутствия отца.

Это показывает сложное переплетение памяти, эмоций и самосознания.

Ограничения исследования

Авторы подчеркивают, что полностью подтвердить достоверность всех воспоминаний невозможно. Часть детских эпизодов могла формироваться под влиянием фотографий, рассказов семьи или даже снов.

Тем не менее случай TL считается уникальным, поскольку он демонстрирует не только редкий феномен гипертимезии, но и необычную способность человека сознательно управлять собственной памятью.

3
0
0
