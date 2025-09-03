Гузеева обнародовала архивное фото со съемки топлес: «Мне 30 лет»

Қазақ тіліне аудару

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в соцсетях редкий снимок из личного архива. На фотографии, сделанной много лет назад, звезда позирует топлес, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: _larisa_guzeeva_/Instagram

Воспоминания о молодости

Под фото артистка написала:

«Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой».

Эта откровенная подпись вызвала большой интерес среди поклонников, которые с теплом восприняли искренность Гузеевой.

Реакция поклонников

В комментариях подписчики оставили десятки восторженных отзывов:

«Вау»

«Красивая женщина»

«Грация»

«Богиня»

«Очень чувственное фото»

«И сейчас выглядите на 30»

«На Ирину Шейк похожи»

Фанаты отметили природную красоту и харизму актрисы, подчеркнув, что годы не повлияли на ее женственность.

Отношение к возрасту и внешности

Гузеева не раз говорила, что спокойно воспринимает возрастные изменения и давно приняла свои «недостатки». По ее словам, она не стремится выглядеть идеальной, но старается поддерживать форму — периодически садится на диету и следит за здоровьем.

Личная жизнь и семья

У артистки двое детей:

в 1992 году она родила сына Георгия от редактора Кахи Толордавы,

в 2000 году у нее появилась дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова.

Телеведущая признавалась, что никогда не прибегала к физическим наказаниям, но могла строго кричать на детей. После этого, по словам Гузеевой, она испытывала сильное чувство вины и сожаления. В своих интервью звезда призывает родителей быть терпимее и не повторять ее ошибок.