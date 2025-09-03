Гузеева обнародовала архивное фото со съемки топлес: «Мне 30 лет»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в соцсетях редкий снимок из личного архива. На фотографии, сделанной много лет назад, звезда позирует топлес, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Под фото артистка написала:
«Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой».
Эта откровенная подпись вызвала большой интерес среди поклонников, которые с теплом восприняли искренность Гузеевой.
В комментариях подписчики оставили десятки восторженных отзывов:
«Вау»
«Красивая женщина»
«Грация»
«Богиня»
«Очень чувственное фото»
«И сейчас выглядите на 30»
«На Ирину Шейк похожи»
Фанаты отметили природную красоту и харизму актрисы, подчеркнув, что годы не повлияли на ее женственность.
Гузеева не раз говорила, что спокойно воспринимает возрастные изменения и давно приняла свои «недостатки». По ее словам, она не стремится выглядеть идеальной, но старается поддерживать форму — периодически садится на диету и следит за здоровьем.
У артистки двое детей:
в 1992 году она родила сына Георгия от редактора Кахи Толордавы,
в 2000 году у нее появилась дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова.
Телеведущая признавалась, что никогда не прибегала к физическим наказаниям, но могла строго кричать на детей. После этого, по словам Гузеевой, она испытывала сильное чувство вины и сожаления. В своих интервью звезда призывает родителей быть терпимее и не повторять ее ошибок.
