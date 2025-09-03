18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.09.2025, 15:22

Гузеева обнародовала архивное фото со съемки топлес: «Мне 30 лет»

Новости Мира 0 503

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в соцсетях редкий снимок из личного архива. На фотографии, сделанной много лет назад, звезда позирует топлес, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: _larisa_guzeeva_/Instagram
Фото: _larisa_guzeeva_/Instagram

Воспоминания о молодости

Под фото артистка написала:
«Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой».
Эта откровенная подпись вызвала большой интерес среди поклонников, которые с теплом восприняли искренность Гузеевой.

Реакция поклонников

В комментариях подписчики оставили десятки восторженных отзывов:

  • «Вау»

  • «Красивая женщина»

  • «Грация»

  • «Богиня»

  • «Очень чувственное фото»

  • «И сейчас выглядите на 30»

  • «На Ирину Шейк похожи»

Фанаты отметили природную красоту и харизму актрисы, подчеркнув, что годы не повлияли на ее женственность.

Отношение к возрасту и внешности

Гузеева не раз говорила, что спокойно воспринимает возрастные изменения и давно приняла свои «недостатки». По ее словам, она не стремится выглядеть идеальной, но старается поддерживать форму — периодически садится на диету и следит за здоровьем.

Личная жизнь и семья

У артистки двое детей:

  • в 1992 году она родила сына Георгия от редактора Кахи Толордавы,

  • в 2000 году у нее появилась дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова.

Телеведущая признавалась, что никогда не прибегала к физическим наказаниям, но могла строго кричать на детей. После этого, по словам Гузеевой, она испытывала сильное чувство вины и сожаления. В своих интервью звезда призывает родителей быть терпимее и не повторять ее ошибок.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?