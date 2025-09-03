Скажи, кто твой муж, и я скажу, чем ты больна: ученые нашли коварную связь между супругами

Қазақ тіліне аудару

Учёные пришли к выводу, что супружеские отношения влияют не только на привычки и образ жизни, но и на психическое здоровье партнёров. Новое исследование показало: болезни в браке могут передаваться не только по наследству, но и от одного супруга к другому, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Масштабное исследование

Международная группа специалистов проанализировала данные о 15 миллионах человек в Дании, Швеции и Тайване. Выяснилось, что если один из партнёров страдает психическим заболеванием, то вероятность возникновения аналогичного диагноза у второго значительно возрастает.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Общие черты и скрытое притяжение

Учёные отметили, что тенденция проявляется вне зависимости от страны, культуры или поколения. Есть предположение, что люди с похожими внутренними проблемами ещё до брака бессознательно тянутся друг к другу.

Такие пары находят взаимопонимание, создают собственные способы поддержки, но одновременно усиливают негативные проявления болезни.

Наследственный риск

Особое внимание исследователи уделили влиянию психических расстройств на потомство. Если у одного из родителей диагностировано заболевание, риск развития аналогичного недуга у ребёнка повышается. А если диагноз общий у обоих супругов, вероятность проблем в следующем поколении удваивается.

Рекомендации специалистов

Учёные подчеркивают: брак должен быть источником стабильности и поддержки, а не фактором взаимного разрушения. Парам, где один или оба супруга страдают психическими расстройствами, важно получать квалифицированную помощь и информироваться о возможных последствиях.