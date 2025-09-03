Скажи, кто твой муж, и я скажу, чем ты больна: ученые нашли коварную связь между супругами

Учёные пришли к выводу, что супружеские отношения влияют не только на привычки и образ жизни, но и на психическое здоровье партнёров. Новое исследование показало: болезни в браке могут передаваться не только по наследству, но и от одного супруга к другому, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Международная группа специалистов проанализировала данные о 15 миллионах человек в Дании, Швеции и Тайване. Выяснилось, что если один из партнёров страдает психическим заболеванием, то вероятность возникновения аналогичного диагноза у второго значительно возрастает.
Результаты работы опубликованы в журнале Nature.
Учёные отметили, что тенденция проявляется вне зависимости от страны, культуры или поколения. Есть предположение, что люди с похожими внутренними проблемами ещё до брака бессознательно тянутся друг к другу.
Такие пары находят взаимопонимание, создают собственные способы поддержки, но одновременно усиливают негативные проявления болезни.
Особое внимание исследователи уделили влиянию психических расстройств на потомство. Если у одного из родителей диагностировано заболевание, риск развития аналогичного недуга у ребёнка повышается. А если диагноз общий у обоих супругов, вероятность проблем в следующем поколении удваивается.
Учёные подчеркивают: брак должен быть источником стабильности и поддержки, а не фактором взаимного разрушения. Парам, где один или оба супруга страдают психическими расстройствами, важно получать квалифицированную помощь и информироваться о возможных последствиях.
