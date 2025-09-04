18+
04.09.2025, 07:53

Простой препарат оказался эффективной защитой от коронавируса

Новости Мира 0 723

В Саарском университете (Германия) провели исследование, которое показало: привычный противоаллергический спрей с азеластином способен значительно снизить риск заражения коронавирусом. Работа опубликована в журнале JAMA Internal Medicine, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Simon Kadula / Shutterstock / Fotodom
Эксперимент охватил 450 здоровых добровольцев, которых разделили на две группы. Первая применяла спрей с азеластином трижды в день на протяжении восьми недель, вторая — получала плацебо.

В три раза меньше случаев COVID-19

Результаты оказались впечатляющими: коронавирусная инфекция была зафиксирована лишь у 2,2% участников основной группы, тогда как среди тех, кто получал плацебо, заболели 6,7%. Все случаи подтверждались ПЦР-тестами.

Таким образом, риск заражения у пользователей препарата оказался почти втрое ниже.

Дополнительный защитный эффект

У добровольцев, применявших азеластин, также зафиксировали меньше симптоматических случаев COVID-19 и других респираторных заболеваний. Особенно заметным оказалось снижение риска заражения риновирусом — одним из главных возбудителей простуды: вероятность заболеть сократилась примерно втрое.

Известное средство в новом качестве

Азеластиновый спрей давно доступен в аптеках без рецепта и применяется как средство против аллергии. Его возможное противовирусное действие ранее подтверждали только лабораторные исследования. Теперь ученые получили первые клинические доказательства этого эффекта.

Необходимы масштабные испытания

Авторы работы подчеркивают, что открытие требует дальнейшей проверки. В планах — более масштабные клинические испытания, которые помогут оценить эффективность препарата в разных условиях и в борьбе не только с коронавирусом, но и с другими респираторными вирусами.

