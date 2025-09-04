Простой препарат оказался эффективной защитой от коронавируса

В Саарском университете (Германия) провели исследование, которое показало: привычный противоаллергический спрей с азеластином способен значительно снизить риск заражения коронавирусом. Работа опубликована в журнале JAMA Internal Medicine, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Эксперимент охватил 450 здоровых добровольцев, которых разделили на две группы. Первая применяла спрей с азеластином трижды в день на протяжении восьми недель, вторая — получала плацебо.
Результаты оказались впечатляющими: коронавирусная инфекция была зафиксирована лишь у 2,2% участников основной группы, тогда как среди тех, кто получал плацебо, заболели 6,7%. Все случаи подтверждались ПЦР-тестами.
Таким образом, риск заражения у пользователей препарата оказался почти втрое ниже.
У добровольцев, применявших азеластин, также зафиксировали меньше симптоматических случаев COVID-19 и других респираторных заболеваний. Особенно заметным оказалось снижение риска заражения риновирусом — одним из главных возбудителей простуды: вероятность заболеть сократилась примерно втрое.
Азеластиновый спрей давно доступен в аптеках без рецепта и применяется как средство против аллергии. Его возможное противовирусное действие ранее подтверждали только лабораторные исследования. Теперь ученые получили первые клинические доказательства этого эффекта.
Авторы работы подчеркивают, что открытие требует дальнейшей проверки. В планах — более масштабные клинические испытания, которые помогут оценить эффективность препарата в разных условиях и в борьбе не только с коронавирусом, но и с другими респираторными вирусами.
