04.09.2025, 09:52

«Убийца молодых»: учёные назвали тревожные симптомы перед внезапной остановкой сердца

Новости Мира 0 956

Одним из самых опасных состояний для человека остаётся внезапная остановка сердца. Когда это происходит, на спасение остаются считаные минуты. Поэтому особое значение имеет умение вовремя распознать предупреждающие сигналы организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox

Научное исследование в Швеции

Группа шведских учёных проанализировала 903 случая внезапной смерти в период с 2000 по 2010 год. В выборку вошли дети от одного года, подростки, а также молодые люди до 36 лет.

Выяснилось:

  • в 22% случаев причиной трагедии стал синдром аритмической смерти;

  • 64% летальных исходов приходились на мужчин моложе 23 лет.

Результаты работы были опубликованы на портале News Medical.

Какие симптомы могут предвещать беду

Примерно треть пациентов обращались к врачам за 1–1,5 года до трагедии. Чаще всего они жаловались на следующие признаки:

  • внезапные обмороки;

  • повышенную температуру;

  • судороги;

  • приступы рвоты;

  • учащённое сердцебиение;

  • тошноту.

Эти симптомы, по мнению специалистов, могут указывать на скрытые сердечные нарушения, которые в ряде случаев завершаются внезапной остановкой сердца.

Связь психиатрических заболеваний и риска

Учёные отдельно отметили важность анализа психиатрических нарушений. Некоторые из них способны стать пусковым механизмом, усиливающим развитие сердечно-сосудистых патологий.

Важно помнить

Материал носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. При любых подозрительных симптомах необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

