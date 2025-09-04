В России хотят обязать владельцев роскошного жилья покупать квартиры нуждающимся

Қазақ тіліне аудару

Российские законодатели предложили новый механизм, который обяжет покупателей роскошных квартир оказывать поддержку нуждающимся семьям. Инициатива вызвала резонанс, так как предполагает достаточно жесткие меры для богатых граждан, сообщает Lada.kz.

Фото: Pinterest

Новая социальная норма: кто попадет под правило

Инициатором идеи выступил Сергей Малинкович, глава партии «Коммунисты РФ». В беседе с изданием «Абзац» он подчеркнул, что любому россиянину, планирующему купить или построить жилую недвижимость площадью свыше 300 квадратных метров, будет необходимо одновременно приобрести квартиру для хотя бы одной многодетной семьи, находящейся в сложной жизненной ситуации.

«Это вопрос социальной справедливости», — заявил политик, уточнив, что цель инициативы — не просто помощь нуждающимся, но и контроль за теми, кто приобретает элитные объекты на «сомнительные доходы».

Как будут действовать новые правила

По задумке законодателя, отказ от покупки жилья для нуждающихся автоматически приведет к серьезным последствиям. Среди возможных механизмов:

принудительное вселение многодетной семьи в элитное жильё через суд;

введение строгого контроля за сделками с объектами недвижимости площадью свыше 300 кв. метров;

пресечение махинаций с дорогими квартирами и апартаментами.

Таким образом, обойти правило будет практически невозможно.

Цели инициативы

Сергей Малинкович выделяет несколько ключевых задач нового законопроекта:

Поддержка многодетных семей — облегчение жилищной ситуации для граждан с детьми; Восстановление социальной справедливости — борьба с неравенством между богатыми и остальными слоями населения; Пресечение сомнительных сделок с элитной недвижимостью — снижение случаев покупки жилья на доходы, полученные незаконным путем.

Политик уверен, что эта мера будет стимулировать богатых россиян проявлять солидарность и не игнорировать принципы общественного блага.