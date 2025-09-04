18+
04.09.2025, 11:50

В России хотят обязать владельцев роскошного жилья покупать квартиры нуждающимся

Новости Мира 0 466

Российские законодатели предложили новый механизм, который обяжет покупателей роскошных квартир оказывать поддержку нуждающимся семьям. Инициатива вызвала резонанс, так как предполагает достаточно жесткие меры для богатых граждан, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Новая социальная норма: кто попадет под правило

Инициатором идеи выступил Сергей Малинкович, глава партии «Коммунисты РФ». В беседе с изданием «Абзац» он подчеркнул, что любому россиянину, планирующему купить или построить жилую недвижимость площадью свыше 300 квадратных метров, будет необходимо одновременно приобрести квартиру для хотя бы одной многодетной семьи, находящейся в сложной жизненной ситуации.

«Это вопрос социальной справедливости», — заявил политик, уточнив, что цель инициативы — не просто помощь нуждающимся, но и контроль за теми, кто приобретает элитные объекты на «сомнительные доходы».

Как будут действовать новые правила

По задумке законодателя, отказ от покупки жилья для нуждающихся автоматически приведет к серьезным последствиям. Среди возможных механизмов:

  • принудительное вселение многодетной семьи в элитное жильё через суд;

  • введение строгого контроля за сделками с объектами недвижимости площадью свыше 300 кв. метров;

  • пресечение махинаций с дорогими квартирами и апартаментами.

Таким образом, обойти правило будет практически невозможно.

Цели инициативы

Сергей Малинкович выделяет несколько ключевых задач нового законопроекта:

  1. Поддержка многодетных семей — облегчение жилищной ситуации для граждан с детьми;

  2. Восстановление социальной справедливости — борьба с неравенством между богатыми и остальными слоями населения;

  3. Пресечение сомнительных сделок с элитной недвижимостью — снижение случаев покупки жилья на доходы, полученные незаконным путем.

Политик уверен, что эта мера будет стимулировать богатых россиян проявлять солидарность и не игнорировать принципы общественного блага.

