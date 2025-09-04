18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.09.2025, 14:06

Полиция задержала женщину в кошачьей маске, размахивавшую ножами в магазине

Новости Мира 0 530

В Южной Корее полиция задержала 20-летнюю женщину, которая в маске кота размахивала ножами в супермаркете, вызывая панику среди посетителей. Инцидент произошёл в одном из отделов магазина, специализирующегося на игрушках, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Gyeongnam Police Agency
Фото: Gyeongnam Police Agency

Паника в отделе игрушек

Согласно данным правоохранительных органов, женщина пришла в супермаркет, надев кошачью маску и перчатки. Она достала два ножа и начала угрожать посетителям. Сотрудники магазина пытались остановить её с помощью зонтов, но им пришлось отойти, когда женщина приблизилась с холодным оружием.

Посетители отделения игрушек оказались в состоянии шока и начали разбегаться, что спровоцировало настоящую панику в магазине.

Реакция полиции

На место происшествия полиция прибыла через несколько минут. Сотрудники правоохранительных органов потребовали, чтобы женщина сложила ножи, угрожая применением электрошокера. В конечном итоге нарушительница присела на пол и была задержана.

По счастливой случайности, ни один из посетителей или сотрудников супермаркета не пострадал.

Допрос и психическое состояние

Во время допроса задержанная отказывалась давать ответы на вопросы и лишь мяукала в ответ на реплики полицейских. Позднее выяснилось, что у женщины диагностировано психическое заболевание.

В связи с этим её поместили в принудительную психиатрическую больницу для дальнейшего лечения.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?