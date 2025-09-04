Полиция задержала женщину в кошачьей маске, размахивавшую ножами в магазине

Қазақ тіліне аудару

В Южной Корее полиция задержала 20-летнюю женщину, которая в маске кота размахивала ножами в супермаркете, вызывая панику среди посетителей. Инцидент произошёл в одном из отделов магазина, специализирующегося на игрушках, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Gyeongnam Police Agency

Паника в отделе игрушек

Согласно данным правоохранительных органов, женщина пришла в супермаркет, надев кошачью маску и перчатки. Она достала два ножа и начала угрожать посетителям. Сотрудники магазина пытались остановить её с помощью зонтов, но им пришлось отойти, когда женщина приблизилась с холодным оружием.

Посетители отделения игрушек оказались в состоянии шока и начали разбегаться, что спровоцировало настоящую панику в магазине.

Реакция полиции

На место происшествия полиция прибыла через несколько минут. Сотрудники правоохранительных органов потребовали, чтобы женщина сложила ножи, угрожая применением электрошокера. В конечном итоге нарушительница присела на пол и была задержана.

По счастливой случайности, ни один из посетителей или сотрудников супермаркета не пострадал.

Допрос и психическое состояние

Во время допроса задержанная отказывалась давать ответы на вопросы и лишь мяукала в ответ на реплики полицейских. Позднее выяснилось, что у женщины диагностировано психическое заболевание.

В связи с этим её поместили в принудительную психиатрическую больницу для дальнейшего лечения.