Названо обезболивающее, способное вызвать проблемы с сердцем

Испанский кардиолог Аурелио Рохас предупредил о возможных рисках для сердечно-сосудистой системы при приеме ибупрофена. Сообщение об этом опубликовало издание Vanitatis, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам врача, ибупрофен, несмотря на свою популярность, может оказывать неблагоприятное воздействие на сердце, особенно:
при длительном приеме;
при высоких дозах;
у людей с индивидуальной чувствительностью к препарату.
Кардиолог отметил, что полностью отказаться от лекарства иногда невозможно, однако существуют меры, которые помогают снизить риски.
Чтобы минимизировать нагрузку на сердце, Рохас советует:
регулярно контролировать артериальное давление, так как препарат способен его повышать;
следить за водным балансом, чтобы защитить почки и предотвратить скачки давления;
избегать интенсивных физических нагрузок во время курса лечения;
принимать таблетки только после еды, чтобы снизить вред для желудка;
отказаться от алкоголя на время лечения;
ограничивать дозировку и продолжительность приема.
«Чем короче курс и ниже доза, тем безопаснее для сердца», — подчеркнул специалист.
