Названо обезболивающее, способное вызвать проблемы с сердцем

Испанский кардиолог Аурелио Рохас предупредил о возможных рисках для сердечно-сосудистой системы при приеме ибупрофена. Сообщение об этом опубликовало издание Vanitatis, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Unsplash

Почему ибупрофен опасен

По словам врача, ибупрофен, несмотря на свою популярность, может оказывать неблагоприятное воздействие на сердце, особенно:

при длительном приеме;

при высоких дозах;

у людей с индивидуальной чувствительностью к препарату.

Кардиолог отметил, что полностью отказаться от лекарства иногда невозможно, однако существуют меры, которые помогают снизить риски.

Рекомендации для безопасного приема

Чтобы минимизировать нагрузку на сердце, Рохас советует:

регулярно контролировать артериальное давление, так как препарат способен его повышать;

следить за водным балансом, чтобы защитить почки и предотвратить скачки давления;

избегать интенсивных физических нагрузок во время курса лечения;

принимать таблетки только после еды, чтобы снизить вред для желудка;

отказаться от алкоголя на время лечения;

ограничивать дозировку и продолжительность приема.