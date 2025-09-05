Google получила многомиллионный штраф за шпионаж за пользователями

Қазақ тіліне аудару

Жюри присяжных в Сан-Франциско вынесло решение по коллективному иску против корпорации Google. Суд признал компанию виновной в нарушении права пользователей на неприкосновенность частной жизни и обязал выплатить компенсацию в размере $425,7 млн . Об этом сообщает Bloomberg, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Суть иска: скрытый сбор данных

Коллективный иск был подан еще в 2020 году. По версии обвинителей, начиная с 2016 года Google продолжала собирать данные пользователей из сторонних приложений, даже если в настройках была отключена функция «История приложений и веб-поиска».

Присяжные согласились, что компания нарушила принципы конфиденциальности.

Вместе с тем, обвинения в компьютерном мошенничестве были отклонены.

Размер компенсации и ожидания истцов

Сумма выплат оказалась значительно ниже требований истцов. Первоначально они настаивали на компенсации в размере $31 млрд. Однако даже назначенные $425,7 млн стали одной из крупнейших компенсаций в истории процессов о защите персональных данных.

Не первое громкое дело против Google

Это уже второе масштабное решение против корпорации за последнее время.

В июле суд Калифорнии обязал Google выплатить $314 млн по другому коллективному иску.

Тогда компанию признали виновной в том, что она использовала мобильный интернет-трафик устройств на базе Android без согласия владельцев.

Эти данные применялись, в частности, для таргетированной рекламы.

Усиление давления на ИТ-гигантов

Эксперты отмечают, что судебные разбирательства против Google отражают растущее внимание к вопросам защиты персональных данных. Подобные дела формируют прецеденты, которые могут повлиять на будущее регулирование цифровых компаний по всему миру.