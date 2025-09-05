18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.09.2025, 06:52

Google получила многомиллионный штраф за шпионаж за пользователями

Новости Мира 0 329

Жюри присяжных в Сан-Франциско вынесло решение по коллективному иску против корпорации Google. Суд признал компанию виновной в нарушении права пользователей на неприкосновенность частной жизни и обязал выплатить компенсацию в размере $425,7 млн. Об этом сообщает Bloomberg, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Дони Джабборов/«Газета.Ru»
Фото: Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Суть иска: скрытый сбор данных

Коллективный иск был подан еще в 2020 году. По версии обвинителей, начиная с 2016 года Google продолжала собирать данные пользователей из сторонних приложений, даже если в настройках была отключена функция «История приложений и веб-поиска».

  • Присяжные согласились, что компания нарушила принципы конфиденциальности.

  • Вместе с тем, обвинения в компьютерном мошенничестве были отклонены.

Размер компенсации и ожидания истцов

Сумма выплат оказалась значительно ниже требований истцов. Первоначально они настаивали на компенсации в размере $31 млрд. Однако даже назначенные $425,7 млн стали одной из крупнейших компенсаций в истории процессов о защите персональных данных.

Не первое громкое дело против Google

Это уже второе масштабное решение против корпорации за последнее время.

  • В июле суд Калифорнии обязал Google выплатить $314 млн по другому коллективному иску.

  • Тогда компанию признали виновной в том, что она использовала мобильный интернет-трафик устройств на базе Android без согласия владельцев.

  • Эти данные применялись, в частности, для таргетированной рекламы.

Усиление давления на ИТ-гигантов

Эксперты отмечают, что судебные разбирательства против Google отражают растущее внимание к вопросам защиты персональных данных. Подобные дела формируют прецеденты, которые могут повлиять на будущее регулирование цифровых компаний по всему миру.

0
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?