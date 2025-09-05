18+
05.09.2025, 08:18

В Британии хирурга, ампутировавшего себе ноги ради страховки, приговорили к тюрьме

Новости Мира 0 502

В Великобритании суд вынес приговор хирургу Нилу Хопперу, который преднамеренно лишил себя ног, чтобы получить крупную страховую выплату. Медика признали виновным в мошенничестве и приговорили к 32 месяцам лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: bionicsurgeon/Instagram
Фото: bionicsurgeon/Instagram

Мотивация: одержимость и фиктивная версия болезни

Согласно материалам дела, в апреле 2019 года Хоппер намеренно заморозил свои ноги сухим льдом. Повреждения оказались настолько серьезными, что конечности пришлось ампутировать. Следствие установило, что это было осознанное действие, вызванное его сексуальной одержимостью и многолетним стремлением к инвалидности.

Чтобы скрыть истинные причины, хирург заявил страховым компаниям, что потеря ног стала следствием сепсиса. Таким образом, он получил 466 тысяч фунтов стерлингов компенсации.

Обвинения и признание вины

Хоппер признал себя виновным по нескольким статьям:

  • два эпизода мошенничества – за предоставление ложных сведений страховщикам;

  • три эпизода по хранению экстремальных материалов – речь идет об изображениях с сайта EunuchMaker, где публиковались материалы о подпольных ампутациях конечностей и гениталий.

На что потратил страховку

Полученные средства Хоппер направил на личные приобретения. Среди покупок оказались:

  • автофургон,

  • джакузи,

  • дровяная печь,

  • ремонт и строительные работы.

Решение суда

Судьи подчеркнули, что действия Хоппера носили умышленный характер и сопровождались обманом страховых компаний. Помимо лишения свободы, дело вызвало широкий общественный резонанс из-за связи преступления с его необычной сексуальной фиксацией.

0
0
3
