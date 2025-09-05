«На наш корабль напали, срочно нужен кислород»: пенсионерке позвонил космонавт и потребовал миллион

Қазақ тіліне аудару

В Японии 80-летняя жительница острова Хоккайдо стала жертвой оригинальной аферы. Неизвестный мужчина представился ей космонавтом, попавшим в беду в космосе, и сумел убедить пенсионерку передать ему все свои сбережения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

«Корабль атакован, нужен кислород»

По данным Sky News, пожилая женщина познакомилась в интернете с человеком, который назвался астронавтом. На протяжении нескольких недель они вели переписку, после чего мошенник перешел к решающему этапу.

Он сообщил, что его космический корабль подвергся нападению, в результате которого произошла утечка воздуха. Чтобы спастись, якобы требовалось срочно приобрести кислородное оборудование.

Цена доверчивости – миллион йен

Аферист назвал сумму «спасения» — около 6,7 тысячи долларов, что соответствует примерно миллиону йен или чуть более полумиллиона рублей. Пенсионерка поверила в историю и перевела деньги новому знакомому, не заподозрив подвоха.

Исчезновение мошенника и обращение в полицию

Как только перевод был совершен, «космонавт» мгновенно прервал общение и перестал выходить на связь. Лишь тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана. После случившегося она обратилась в полицию, которая начала расследование.