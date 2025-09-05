Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников и чипов

Қазақ тіліне аудару

Президент США Дональд Трамп объявил о скором введении «существенных» импортных пошлин на полупроводники и микросхемы, произведённые компаниями, не имеющими производственных мощностей на территории страны. Об этом сообщает ТАСС , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: goran gjorovski/Shutterstock/FOTODOM

Пошлины коснутся зарубежных производителей

Глава Белого дома подчеркнул, что новые тарифы будут направлены на компании, которые не инвестируют в создание производственных мощностей в США. По его словам:

«Мы будем вводить тарифы в отношении компаний, которые не заходят на территорию США, это произойдет довольно скоро. Мы будем вводить пошлины, не слишком высокие, но достаточно существенные».

В то же время Трамп отметил, что пошлины не затронут производителей, которые либо уже создали, либо планируют построить фабрики на территории Соединённых Штатов.

Торговая политика как вопрос национальной безопасности

Ранее, 1 сентября, президент США заявил, что без подобных импортных пошлин государство рискует «полностью разрушиться», а военная мощь страны — быть уничтоженной.

По его словам, ужесточение торговой политики приведёт к привлечению инвестиций в размере более 15 триллионов долларов. Он предупредил, что отмена пошлин может поставить Соединённые Штаты на путь экономического отставания, превратив страну в «государство третьего мира без надежды на величие».