Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников и чипов

Президент США Дональд Трамп объявил о скором введении «существенных» импортных пошлин на полупроводники и микросхемы, произведённые компаниями, не имеющими производственных мощностей на территории страны. Об этом сообщает ТАСС, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Глава Белого дома подчеркнул, что новые тарифы будут направлены на компании, которые не инвестируют в создание производственных мощностей в США. По его словам:
«Мы будем вводить тарифы в отношении компаний, которые не заходят на территорию США, это произойдет довольно скоро. Мы будем вводить пошлины, не слишком высокие, но достаточно существенные».
В то же время Трамп отметил, что пошлины не затронут производителей, которые либо уже создали, либо планируют построить фабрики на территории Соединённых Штатов.
Ранее, 1 сентября, президент США заявил, что без подобных импортных пошлин государство рискует «полностью разрушиться», а военная мощь страны — быть уничтоженной.
По его словам, ужесточение торговой политики приведёт к привлечению инвестиций в размере более 15 триллионов долларов. Он предупредил, что отмена пошлин может поставить Соединённые Штаты на путь экономического отставания, превратив страну в «государство третьего мира без надежды на величие».
