05.09.2025, 14:27

Переезжают из страны в страну: стало известно, где будут учиться дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина

Новости Мира 0 574

Детям Аллы Пугачёвой и Максима Галкина — Лизе и Гарри — скоро исполнится 12 лет. За годы жизни они успели сменить несколько стран и школ, следуя за родителями. Семейство отличается кочевым образом жизни: дети регулярно переезжают в зависимости от профессиональных и личных планов родителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @allapugacheva_prima
Фото: @allapugacheva_prima

Недвижимость и паспорта на Кипре

У звездного семейства есть большой дом в Лимасоле, приобретённый ещё в 2017 году. Пугачёва и Галкин обзавелись кипрскими паспортами, что облегчает их жизнь в Европе и открывает дополнительные возможности для детей.

История обучения Лизы и Гарри

  • Подмосковье: Начальное обучение двойняшки получили в престижной гимназии.

  • Израиль: После начала СВО семья переехала в Израиль, где дети посещали частную школу.

  • Кипр: Сейчас Лиза и Гарри учатся в частной международной школе на Кипре по британской образовательной программе. По завершении обучения они получат сертификаты, которые позволяют поступать в англоязычные университеты.

Планы на будущее: Великобритания и США

Пугачёва и Галкин уже рассматривают следующие варианты:

  • Великобритания: Лондон станет предпочтительным вариантом для переезда, когда дети станут старшеклассниками.

  • США: Семья рассматривает жизнь по соседству с родственниками Кристины Орбакайте.

Первый день осени в необычном формате

Вместо традиционного «школьного» старта осени родители выбрали прогулку по Риге. Звёздная пара прошлась по старинным улочкам города и посетила ресторан с интерьерами в средневековом стиле, наслаждаясь атмосферой и отдыхом всей семьёй.

