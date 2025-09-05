Какое молоко полезнее для мужчин, а какое — для женщин: ученые докопались до истины

Молоко давно считается не только вкусным, но и полезным напитком. В его составе содержатся витамины A, D, B1, B12, а также минералы — фосфор, магний и йод. Особенно ценен кальций, который укрепляет кости и способствует поддержанию здоровья опорно-двигательного аппарата, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Но ученые из Израиля решили выяснить, какое молоко приносит больше пользы мужчинам, а какое — женщинам.
Исследователи провели масштабное исследование, результаты которого были опубликованы на портале ScienceDirect. В рамках эксперимента анализировались:
коровье молоко;
растительные аналоги (например, овсяное, миндальное, соевое);
порошковые заменители молока.
Главной задачей было выяснить, как различные виды молока усваиваются в мужской и женской пищеварительной системе.
Результаты эксперимента оказались неожиданными для многих. Мужчинам ученые советуют чаще включать в рацион коровье молоко.
Причины этого следующие:
лучше усваивается в мужском организме;
легче расщепляется пищеварительными ферментами;
поддерживает костную ткань и общее здоровье.
Для женщин исследователи рекомендуют овсяное молоко. Оно обладает рядом преимуществ:
реже вызывает нарушения работы желудочно-кишечного тракта;
содержит вещества, способствующие защите от остеопороза;
подходит для ежедневного употребления без риска для здоровья.
Дополнительно эксперимент провели ученые из Оксфордского университета. Они установили, что регулярное употребление одного стакана молока в день снижает риск развития рака кишечника на 17%.
Таким образом, молоко — будь то коровье или растительное — остаётся важным элементом здорового рациона, если правильно подобрать его в зависимости от пола и особенностей организма.
Комментарии0 комментарий(ев)