Тихий день с большими последствиями: что категорически запрещено делать 6 сентября

Қазақ тіліне аудару

6 сентября по народному календарю отмечается Евтихиев день , также известный как Евтихий Тихий . В православии верующие вспоминают священномученика Евтихия , ученика апостолов Павла и Иоанна Богослова. Этот день традиционно считается спокойным и тихим, а его соблюдение помогает избежать трудностей и неприятностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.

Фото: culture.ru

Церковные праздники 6 сентября

В Русской Православной Церкви 6 сентября чтят сразу несколько святых:

Священномученик Евтихий — ученик апостолов, возвышенный до епископского сана.

Перенесение мощей святителя Петра , митрополита Московского, известного чудотворца.

Петровскую икону Пресвятой Богородицы.

Этот день связан с духовной тишиной, поэтому православные стараются уделять больше внимания молитве и домашним делам.

Международные праздники и необычные даты

Помимо религиозных событий, 6 сентября отмечаются:

День полетов над землей

Всемирный день бороды

День подразделений по противодействию экстремизму МВД России

День чтения книги

День кофейного мороженого

День борьбы с прокрастинацией

Народные приметы 6 сентября

В народном календаре 6 сентября называют Евтихиевым днем или Евтихием Тихим. Дни становятся короче, птицы почти не поют, а сама природа будто замедляется. Считается, что соблюдение традиций этого дня приносит в дом достаток, покой и здоровье.

Что можно делать в Евтихиев день

Домашние дела : рекомендуется оставаться рядом с домом, заниматься хозяйством и заботой о доме.

Ношение льняной одежды : считалось, что лен укрепляет здоровье и придает силы.

Сбор желтых листьев: собирали по 12 листьев с разных деревьев и сушили их на зиму — это считалось залогом удачи и счастья.

Что нельзя делать 6 сентября

Нарушение традиций этого дня, по народным верованиям, может привлечь трудности и неприятности:

Не ходить против ветра — ветер приносит с собой опасности.

Не смотреть на восход солнца — это может повредить зрение.

Не использовать острые предметы : ножи, пилы, грабли, вилы — возможны травмы.

Не ссориться и не шуметь : громкий смех, крики и скандалы могут навлечь беды.

Не замешивать тесто и не прикасаться к муке — считалось, что выпечка получится невкусной.

Не принимать подарки от незнакомцев — можно "забрать" чужие проблемы.

Не уходить в лес в одиночку — риск заблудиться.

Приметы погоды на 6 сентября

Народные наблюдения за погодой в этот день также имеют особое значение: