Тихий день с большими последствиями: что категорически запрещено делать 6 сентября

6 сентября по народному календарю отмечается Евтихиев день, также известный как Евтихий Тихий. В православии верующие вспоминают священномученика Евтихия, ученика апостолов Павла и Иоанна Богослова. Этот день традиционно считается спокойным и тихим, а его соблюдение помогает избежать трудностей и неприятностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.
В Русской Православной Церкви 6 сентября чтят сразу несколько святых:
Священномученик Евтихий — ученик апостолов, возвышенный до епископского сана.
Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, известного чудотворца.
Петровскую икону Пресвятой Богородицы.
Этот день связан с духовной тишиной, поэтому православные стараются уделять больше внимания молитве и домашним делам.
Помимо религиозных событий, 6 сентября отмечаются:
День полетов над землей
Всемирный день бороды
День подразделений по противодействию экстремизму МВД России
День чтения книги
День кофейного мороженого
День борьбы с прокрастинацией
В народном календаре 6 сентября называют Евтихиевым днем или Евтихием Тихим. Дни становятся короче, птицы почти не поют, а сама природа будто замедляется. Считается, что соблюдение традиций этого дня приносит в дом достаток, покой и здоровье.
Домашние дела: рекомендуется оставаться рядом с домом, заниматься хозяйством и заботой о доме.
Ношение льняной одежды: считалось, что лен укрепляет здоровье и придает силы.
Сбор желтых листьев: собирали по 12 листьев с разных деревьев и сушили их на зиму — это считалось залогом удачи и счастья.
Нарушение традиций этого дня, по народным верованиям, может привлечь трудности и неприятности:
Не ходить против ветра — ветер приносит с собой опасности.
Не смотреть на восход солнца — это может повредить зрение.
Не использовать острые предметы: ножи, пилы, грабли, вилы — возможны травмы.
Не ссориться и не шуметь: громкий смех, крики и скандалы могут навлечь беды.
Не замешивать тесто и не прикасаться к муке — считалось, что выпечка получится невкусной.
Не принимать подарки от незнакомцев — можно "забрать" чужие проблемы.
Не уходить в лес в одиночку — риск заблудиться.
Народные наблюдения за погодой в этот день также имеют особое значение:
Дождь 6 сентября — осенью будет много солнечных и теплых дней.
Черные тучи на небе — к резкому похолоданию.
Сильный ветер — предвестник ненастья.
Крики синиц — скоро зарядят дожди, установится пасмурная погода.
Обилие желудей на дубах — зимой будут сильные морозы, но мало снега.
Комментарии0 комментарий(ев)