Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.09.2025, 17:42

Тихий день с большими последствиями: что категорически запрещено делать 6 сентября

Новости Мира

6 сентября по народному календарю отмечается Евтихиев день, также известный как Евтихий Тихий. В православии верующие вспоминают священномученика Евтихия, ученика апостолов Павла и Иоанна Богослова. Этот день традиционно считается спокойным и тихим, а его соблюдение помогает избежать трудностей и неприятностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

Церковные праздники 6 сентября

В Русской Православной Церкви 6 сентября чтят сразу несколько святых:

  • Священномученик Евтихий — ученик апостолов, возвышенный до епископского сана.

  • Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, известного чудотворца.

  • Петровскую икону Пресвятой Богородицы.

Этот день связан с духовной тишиной, поэтому православные стараются уделять больше внимания молитве и домашним делам.

Международные праздники и необычные даты

Помимо религиозных событий, 6 сентября отмечаются:

  • День полетов над землей

  • Всемирный день бороды

  • День подразделений по противодействию экстремизму МВД России

  • День чтения книги

  • День кофейного мороженого

  • День борьбы с прокрастинацией

Народные приметы 6 сентября

В народном календаре 6 сентября называют Евтихиевым днем или Евтихием Тихим. Дни становятся короче, птицы почти не поют, а сама природа будто замедляется. Считается, что соблюдение традиций этого дня приносит в дом достаток, покой и здоровье.

Что можно делать в Евтихиев день

  • Домашние дела: рекомендуется оставаться рядом с домом, заниматься хозяйством и заботой о доме.

  • Ношение льняной одежды: считалось, что лен укрепляет здоровье и придает силы.

  • Сбор желтых листьев: собирали по 12 листьев с разных деревьев и сушили их на зиму — это считалось залогом удачи и счастья.

Что нельзя делать 6 сентября

Нарушение традиций этого дня, по народным верованиям, может привлечь трудности и неприятности:

  • Не ходить против ветра — ветер приносит с собой опасности.

  • Не смотреть на восход солнца — это может повредить зрение.

  • Не использовать острые предметы: ножи, пилы, грабли, вилы — возможны травмы.

  • Не ссориться и не шуметь: громкий смех, крики и скандалы могут навлечь беды.

  • Не замешивать тесто и не прикасаться к муке — считалось, что выпечка получится невкусной.

  • Не принимать подарки от незнакомцев — можно "забрать" чужие проблемы.

  • Не уходить в лес в одиночку — риск заблудиться.

Приметы погоды на 6 сентября

Народные наблюдения за погодой в этот день также имеют особое значение:

  • Дождь 6 сентября — осенью будет много солнечных и теплых дней.

  • Черные тучи на небе — к резкому похолоданию.

  • Сильный ветер — предвестник ненастья.

  • Крики синиц — скоро зарядят дожди, установится пасмурная погода.

  • Обилие желудей на дубах — зимой будут сильные морозы, но мало снега.

