В Японии парень пытался убить дядю из-за сильного храпа

В городе Итихара (префектура Тиба) арестован 18-летний школьник, который попытался отравить дядю листьями олеандра. Юноша подмешал их в мисо-суп, после чего родственник почувствовал онемение во рту и боли в желудке. Мужчину госпитализировали, а экспертиза выявила смертельную дозу яда, передает Lada.kz со ссылкой на The Mainichi.
Подросток признался, что решился на преступление, так как не выносил громкий храп дяди.
Следователи предположили, что 17 июля между 12:15 и 12:25 парень закинул измельченные листья растения в суп, который должен был съесть его дядя. Мужчина обнаружил, что суп имеет нетипичный привкус и не стал доедать еду, но через некоторое время у него онемел рот и заболел желудок. На следующий день мужчина попал в больницу, а экспертиза выявила в супе смертельную дозу токсичного вещества олеандрина.
Парень проживал вместе с матерью и родственником.
