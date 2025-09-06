В Японии парень пытался убить дядю из-за сильного храпа

Қазақ тіліне аудару

В городе Итихара (префектура Тиба) арестован 18-летний школьник, который попытался отравить дядю листьями олеандра. Юноша подмешал их в мисо-суп, после чего родственник почувствовал онемение во рту и боли в желудке. Мужчину госпитализировали, а экспертиза выявила смертельную дозу яда, передает Lada.kz со ссылкой на The Mainichi .

Олеандр. Фото с сайта Nikitasad.ru

Подросток признался, что решился на преступление, так как не выносил громкий храп дяди.

Следователи предположили, что 17 июля между 12:15 и 12:25 парень закинул измельченные листья растения в суп, который должен был съесть его дядя. Мужчина обнаружил, что суп имеет нетипичный привкус и не стал доедать еду, но через некоторое время у него онемел рот и заболел желудок. На следующий день мужчина попал в больницу, а экспертиза выявила в супе смертельную дозу токсичного вещества олеандрина.

Парень проживал вместе с матерью и родственником.

