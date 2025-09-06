18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.91
628.87
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.09.2025, 11:57

Трамп подписал указ о переименовании Пентагона в «Министерство войны»

Новости Мира 0 356

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в «Министерство войны». По его словам, новое название «более уместно в условиях нынешней мировой ситуации», передает Lada.kz со ссылкой на CNN

фото с сайта war.gov
фото с сайта war.gov

Документ разрешает министру обороны, Министерству обороны и подчинённым должностным лицам использовать дополнительные титулы, такие как «министр войны», «Министерство войны» и «заместитель министра войны» в официальной переписке, публичных коммуникациях, церемониальных контекстах и других документах исполнительной власти, не имеющих статуса закона, сообщает CNN. Почти сразу после этого началась реализация распоряжения.

Сотрудники Пентагона заменили таблички у кабинета министра обороны Пита Хегсета, а сайт ведомства был обновлён. Старый адрес defense.gov теперь перенаправляет на war.gov, где сверху размещена надпись «Министерство войны США». Аббревиатура DOD (Department of Defense) также заменена на DOW (Department of War) в различных заголовках.

Хегсет, присутствовавший вместе с президентом в Овальном кабинете, отметил, что смена названия — «это не просто переименование, это восстановление». По его словам, армия будет «переходить в наступление, а не только обороняться», а новое название отражает курс на то, чтобы страна «воспитывала воинов, а не только защитников».

Указ также предписывает всем исполнительным ведомствам и агентствам признавать и использовать новые дополнительные названия во внутренней и внешней коммуникации. Кроме того, Хегсету поручено внести предложения о законодательных и исполнительных мерах для окончательного переименования Министерства обороны США в Министерство войны, говорится в пояснительной записке.

Хотя в документе отмечается, что для окончательного изменения названия потребуется поддержка Конгресса, сам Трамп заявил, что не уверен в этом.

Последний раз название ведомства менялось решением Конгресса. Министерство войны, как оно тогда называлось, было создано Джорджем Вашингтоном при основании армии США. Однако в 1949 году в рамках военной реформы при президенте Гарри Трумэне название изменили.

В 1947 году Трумэн подписал Закон о национальной безопасности, который объединил Министерство ВМС, вновь созданное Министерство военно-воздушных сил и Министерство армии (бывшее Министерство войны) в единую структуру — Национальное военное ведомство под руководством гражданского министра обороны. В августе 1949 года оно было переименовано в Министерство обороны.

 

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?