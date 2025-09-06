Трамп подписал указ о переименовании Пентагона в «Министерство войны»

Қазақ тіліне аудару

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в «Министерство войны». По его словам, новое название «более уместно в условиях нынешней мировой ситуации», передает Lada.kz со ссылкой на CNN .

фото с сайта war.gov

Документ разрешает министру обороны, Министерству обороны и подчинённым должностным лицам использовать дополнительные титулы, такие как «министр войны», «Министерство войны» и «заместитель министра войны» в официальной переписке, публичных коммуникациях, церемониальных контекстах и других документах исполнительной власти, не имеющих статуса закона, сообщает CNN. Почти сразу после этого началась реализация распоряжения.

Сотрудники Пентагона заменили таблички у кабинета министра обороны Пита Хегсета, а сайт ведомства был обновлён. Старый адрес defense.gov теперь перенаправляет на war.gov, где сверху размещена надпись «Министерство войны США». Аббревиатура DOD (Department of Defense) также заменена на DOW (Department of War) в различных заголовках.

Хегсет, присутствовавший вместе с президентом в Овальном кабинете, отметил, что смена названия — «это не просто переименование, это восстановление». По его словам, армия будет «переходить в наступление, а не только обороняться», а новое название отражает курс на то, чтобы страна «воспитывала воинов, а не только защитников».

Указ также предписывает всем исполнительным ведомствам и агентствам признавать и использовать новые дополнительные названия во внутренней и внешней коммуникации. Кроме того, Хегсету поручено внести предложения о законодательных и исполнительных мерах для окончательного переименования Министерства обороны США в Министерство войны, говорится в пояснительной записке.

Хотя в документе отмечается, что для окончательного изменения названия потребуется поддержка Конгресса, сам Трамп заявил, что не уверен в этом.

Последний раз название ведомства менялось решением Конгресса. Министерство войны, как оно тогда называлось, было создано Джорджем Вашингтоном при основании армии США. Однако в 1949 году в рамках военной реформы при президенте Гарри Трумэне название изменили.

В 1947 году Трумэн подписал Закон о национальной безопасности, который объединил Министерство ВМС, вновь созданное Министерство военно-воздушных сил и Министерство армии (бывшее Министерство войны) в единую структуру — Национальное военное ведомство под руководством гражданского министра обороны. В августе 1949 года оно было переименовано в Министерство обороны.